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من هي الدول العربية التي أعلنت الخميس أول أيام شهر رمضان؟

من هي الدول العربية التي أعلنت الخميس أول أيام شهر رمضان؟
دول عربية أعلنت الخميس أول أيام رمضان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دولة عربية عدة اليوم الثلاثاء، عن موعد أيام شهر رمضان المبارك للسنة الهجرية 1444ه، والعام الميلادي 2023.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه كل من الأردن والمغرب أنهما سيتحريان هلال شهر رمضان، مساء غدٍ الأربعاء، أعلنت دول عربية عدة أن يوم الخميس أول أيام الشهر الفضيل.

وبدأت السعودية بالإعلان عن يوم الخميس كأول أيام رمضان، قبل أن تلحق بها جارتها دولة قطر.

وبعد ذلك أعلنت كل من فلسطين، مصر، السودان، لبنان، العراق، البحرين، والإمارات، أيضاً أن يوم غدٍ الأربعاء المتمم لشهر شعبان، والخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.

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