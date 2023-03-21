من هي الدول العربية التي أعلنت الخميس أول أيام شهر رمضان؟





وفي الوقت الذي أعلنت فيه كل من الأردن والمغرب أنهما سيتحريان هلال شهر رمضان، مساء غدٍ الأربعاء، أعلنت دول عربية عدة أن يوم الخميس أول أيام الشهر الفضيل.





وبدأت السعودية بالإعلان عن يوم الخميس كأول أيام رمضان، قبل أن تلحق بها جارتها دولة قطر.





وبعد ذلك أعلنت كل من فلسطين، مصر، السودان، لبنان، العراق، البحرين، والإمارات، أيضاً أن يوم غدٍ الأربعاء المتمم لشهر شعبان، والخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت دولة عربية عدة اليوم الثلاثاء، عن موعد أيام شهر رمضان المبارك للسنة الهجرية 1444ه، والعام الميلادي 2023.