الرئيس عباس يتلقى اتصالاً من المفتي العام للقدس بمناسبة رمضان

رام الله - دنيا الوطنتلقى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.وأعرب المفتي عن أمنياته للرئيس عباس بدوام الصحة والعافية، وأن يعيد الله عز وجل هذا الشهر المبارك وقد تحققت أماني شعبنا بالحرية والاستقلال.من جهته، شكر الرئيس عباس المفتي على تهنئته، سائلا الله عز وجل أن يعيد الشهر الفضيل على شعبنا وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.