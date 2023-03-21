مجدلاني: الأم الفلسطينية نذرت روحها للنضال وحملة الأمانة الوطنية والاجتماعية على مدار تاريخ النضال





رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني إنّ الأم نذرت روحها للنضال ويدها ملأى بالخبز والورود مع رغبتها الأكيدة بإحياء الأوطان وترفع مطالبها ونضالها من أجل أبنائها ووطنها.وتقدم بالتهاني من الأمهات الفلسطينيات اللواتي يشكلن على الدوام ينبوع حنان ومدرسة أخلاق وموسم رأفة، موجها التحية إلى الأم الفلسطينية سنديانة الصمود والصبر ورمز العطاء وبذرة التضحيات، حيث يحتفل العالم أجمع اليوم بيوم الأم، والذي يصادف الـ21 من آذار من كل عام، وخصوصا امهات الشهداء والأسرى ، والأسيرات الأمهات .وحيا الجهود الكبيرة والتضحيات الجسام التي قدمتها الأم الفلسطينية في مختلف مراحل النضال الوطني الفلسطيني مشيدا بعطاء الام المتميز والدائم وحملها للأمانة الوطنية والاجتماعية على مدار تاريخ النضال الوطني الفلسطيني.وقال بأن للأم والمرأة الفلسطينية دوراً طليعياً حيث قدمت النساء الفلسطينيات المئات من الشهيدات والأسيرات والجريحات في معارك الثورة الفلسطينية بمراحلها المختلفة ، كما ساهمت الحركة النسوية في كافة قطاعات العمل الكفاحي السياسية والاقتصادية والنقابية والتعبوية على مدار سنوات الكفاح الطويل.ودعا الى إنصاف المرأة وتعزيز دورها ومشاركتها السياسية والمجتمعية والاقتصادية والضغط من اجل إعادة النظر بالقوانين والتشريعات التي تنتقص من مكانة ودور وحقوق المرأة.