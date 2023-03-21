الأردن: تيك توك لم يلبِ طلباتنا من أجل رفع الحظر عن المنصة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، الثلاثاء، إن (تيك توك) لم تلبِ متطلباته لرفع الحظر عن المنصة.وأضاف الشبول، أن المدير الإقليمي لـ (تيك توك) جاء إلى الأردن لرفع الحظر؛ لكن طلب الأردن عدة نقاط لم تلبها المنصة لغاية الآن، وفق ما نقلت قناة (المملكة).وأشار إلى وجود مئات الآلاف من الحسابات تشطب يوميا؛ بسبب خطاب الكراهية، أو بسبب انتقاد إسرائيل، مشيرا إلى عدم وجود أي حساب شطب بسبب القضايا العربية.وبين أن الحديث متصاعد في الأردن بخوص خطاب الكراهية من منصات التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى وجود دراسة مع البنك المركزي تبين أن نحو 81 مليون دينار خرجت كإعلانات لوسائل التواصل الاجتماعي.وبيّن أن معظم وسائل الاعلام المحلية تعاني من ناحية الدخل وليست فقط الصحافة المطبوعة.