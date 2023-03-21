دول عربية تعلن تحري هلال رمضان مساء الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميـة المغربية، أن مراقبة هلال شهر رمضان، ستكون يوم غد الأربعاء.وجاء في بيان الوزارة "تنهـي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميـة إلى القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر رمضان، ستكون مساء يوم الأربعاء 29 شعبان 1444 هـ موافق 22 مارس 2023م".كما أعلنت المملكة الأردنية أن تحري هلال رمضان سيكون غداً الأربعاء.وكانت وسائل إعلام سعودية، أفادت اليوم الثلاثاء، بعدم ثبوت رؤية هلال رمضان في مرصد تمير، في المملكة العربية السعودية.وأضافت أنه عليه، يكون غداً الأربعاء المتمم لشهر شعبان، والخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.كما أعلنت قطر أن يوم الأربعاء المتمم لشهر شعبان، والخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.