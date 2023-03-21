شؤون فلسطينية

قلقيلية: إحياء يوم الثقافة الوطنية

قلقيلية: إحياء يوم الثقافة الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
أحيت مديرية الثقافة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة قلقيلية، وتحت رعاية وزير الثقافة عاطف أبو سيف ومحافظ قلقيلية رافع رواجبة، اليوم الثلاثاء، يوم الثقافة الوطنية الفلسطينية، في قاعة مجلس قروي قرية حجة، شرق قلقيلية.

وقال رواجبة، في كلمته، إن "هذا اليوم هو يوم دعم الهوية التراثية الثقافية الفلسطينية التي تعبر عن تاريخ الشعب الفلسطيني، الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي بشتى الطرق طمسه وسرقته، لذلك من المهم جدا تسليط الضوء عليه ليس فقط بالمناسبات بل على مدار الأيام في المدارس والجامعات، ليبقى محفوظا في أذهان الأجيال".

وأضاف أن الثقافة الوطنية هي جزء لا يتجزأ من هوية الشعب الفلسطيني على مر التاريخ والعصور، ولذلك الحفاظ عليها واجب على كل فرد في هذا الوطن.

وفي كلمته عن وزارة الثقافة، قال نضال ياسين إن احتفال اليوم لا يأتي فقط لإحياء يوم الثقافة الوطنية الفلسطينية، الذي نستذكر فيه أعمدة ورواد الثقافة والقمم الشامخة التي قدمت أروع صور الإبداع مثل: محمود درويش، وغسان كنفاني، وماجد أبو شرار، ومعين بسيسو، ونوح إبراهيم، وتوفيق زيّاد، وسميح القاسم، وغيرهم،

وإنما هو أيضا إحياء لليوم العالمي للشعر، الذي يصادف اليوم، وهو فرصة لتكريم الشعراء في الوطن والشتات بتنظيم فعاليات وأنشطة تتنوع بين مهرجانات ثقافية وفنية، ومعارض فنون تشكيلية، وعروض مسرحية، وأمسيات شعرية.

وأضاف ياسين أن الشعراء الفلسطينيين عاشوا ظلم الاحتلال، ولامسوا آلام وأوجاع شعبهم، فأبدعوا وانتصروا لمعاناته من خلال كلماتهم وقصائدهم، فكانوا سدنة الحلم الفلسطيني، وما لانت أقلامهم عن صون الهوية الوطنية وحفظ الذاكرة الجامعة للشعب الفلسطيني.

بدوره، قال مدير تربية وتعليم قلقيلية أمين عواد إن يوم الثقافة مناسبة لبعث روح التثاقف لدى أبناء شعبنا، خاصة الطلبة والشباب، لمواصلة المسيرة نحو تحقيق الحرية والانعتاق من الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، شاكرا القائمين على الفعالية.

وتخلل الفعالية العديد من الفقرات الشعرية والتراثية التي تعبر عن الثقافة والتراث الفلسطيني.





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