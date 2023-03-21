إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل إصابة جندييْن على الحدود مع لبنان
أفاد موقع حدشوت سدي، اليوم الثلاثاء، بأن جنديين إسرائيلييْن أصيبا في وقت سابق اليوم، جراء انفجار لغم أثناء نشاط هندسي روتيني على الحدود مع لبنان.
ووفق الموقع، فإنه لا توجد مخاوف من وقوع حدث أمني، فيما تم إجلاء الجنديين إلى مركز الجليل الطبي وكلاهما واعيان.
ووصفت حالتة إصابتهما، بـ "متوسطة" و"خفيفة".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت اليوم عن إصابة جندي إثر انفجار لغم أرضي على الحدود الشمالية مع لبنان.
وأكدت إذاعة جيش الاحتلال، انفجار لغم أرضي في آلية هندسية تابعة للجيش على الحدود مع لبنان.
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