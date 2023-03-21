إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل إصابة جندييْن على الحدود مع لبنان

ووفق الموقع، فإنه لا توجد مخاوف من وقوع حدث أمني، فيما تم إجلاء الجنديين إلى مركز الجليل الطبي وكلاهما واعيان.

ووصفت حالتة إصابتهما، بـ "متوسطة" و"خفيفة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت اليوم عن إصابة جندي إثر انفجار لغم أرضي على الحدود الشمالية مع لبنان.



