الرئاسة: الحكومة الإسرائيلية مُصرة على تحدي القانون الدولي

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة "إن مصادقة (كنيست)، على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية "مدان ومرفوض، ومخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار ( 2334)، الذي يعتبر جميع الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية".وقال أبو ردينة، ردا على المصادقة على هذا القانون، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية مصرة على تحدي القانون الدولي، وتعمل على افشال الجهود الدولية المبذولة، لمنع التصعيد ووقف التوتر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية واجبارها على وقف سياساتها الأحادية الجانب التي تخالف القوانين الدولية، وجميع الاتفاقيات الموقعة.