حماس: فرض الاحتلال تصاريح لدخول الأقصى انتهاك صارخ وتدخل سافر في المقدسات

رام الله - دنيا الوطناستنكر الناطق باسم حركة (حماس)، عن مدينة القدس، محمد حمادة، القيود التي أعلن عنها جيش الاحتلال بفرضه تصاريح دخول، على فئات عمرية من المصلين الفلسطينيين، إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.واعتبر حمادة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك انتهاك صارخ لحقهم الطبيعي في العبادة والصلاة في الأقصى، وسياسةً عنصرية وتدخلاً سافراً في شؤون المقدسات الإسلامية.ودعا حمادة شعبنا الفلسطيني الصامد إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف الرباط والاعتكاف فيه طوال شهر رمضان المبارك، والدفاع عنه ضد اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين، وعدم السماح للاحتلال بفرض إملاءاته وسياساته على قبلة المسلمين الأولى ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.