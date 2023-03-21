الضابطة الجمركية تضبط أطناناً من مواد التجميل منتهية الصلاحية في نابلس

ضبط جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الثلاثاء، أطنانا من مواد التجميل (كوزمتكس) غير القانونية، مخبأة داخل أحد المستودعات في مدينة نابلس.





وأوضح، في بيان، أنه تم تشكيل فريق عمل ميداني للمراقبة الحثيثة وجمع المعلومات حول القضية، حيث تم ضبط كميات كبيرة تقدر بالأطنان من مواد التجميل (كوزمتكس) حيث أن التواريخ عليها تشير إلى أنها منتهية الصلاحية.

رام الله - دنيا الوطنوأشار إلى أن جهات الاختصاص أقرت التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لنيابة الجرائم الاقتصادية، لاستكمال الإجراءات القانونية أصولا.وأهاب الجهاز بالمواطنين ضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو غير قانونية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 132، أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز، على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).