صبري يدعو لتكثيف الرباط في الأقصى وشد الرحال إليه لإفشال مخططات الاحتلال

وحذر من تداعيات إجراءات الاحتلال المنوي تنفذيها في القدس عامة والمسجد الأقصى خاصة خلال شهر رمضان، مشددًا على ضرورة تكثيف الرباط وشد الرحال إليه.

رام الله - دنيا الوطندعا خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف الحضور فيه؛ لإفشال مخططات الاحتلال ومساعيه.وقال صبري إن سلطات الاحتلال قررت السماح للمستوطنين اليهود بمواصلة اقتحام المسجد الأقصى في رمضان دون مراعاة لحرمة الشهر الكريم وحرمة المكان، وسط دعوات لتكثيفها خلال "عيد الفصح" العبري الذي يُصادف العشر الأواخر من رمضان.وأوضح أن الاحتلال يسعى من خلال الاقتحامات لتهويد المسجد وتغيير الوضع الراهن فيه لمصلحة روايته وجماعات الهيكل المزعوم، وصولًا إلى السيطرة الكاملة عليه.ووجه رسالة للاحتلال، قال فيها: "إن أردتهم التهدئة، عليكم الابتعاد عن المسجد وتجنب القيام بأي أعمالٍ استفزازية في المكان".