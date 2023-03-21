دولي

التعاون الإسلامي تدين بشدة تصريحات سموتريتش العنصرية

التعاون الإسلامي تدين بشدة تصريحات سموتريتش العنصرية
منظمة التعاون الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
عبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن رفضها وإدانتها الشديدة للتصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي سموتريتش التي ينكر فيها وجود الشعب الفلسطيني وتاريخه وحقوقه المشروعة، معتبرة أن ذلك يمثل امتدادا للرواية الإسرائيلية الزائفة والأيديولوجيا الصهيونية الاستعمارية الذي قامت عليها إسرائيل، وما تزال تمارس بموجبها التطهير العرقي، والتهجير القسري، والاستيطان الاستعماري، والقتل والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، ومصادرة أرضه وممتلكاته وحرمانه من حقوقه الوطنية المشروعة.

كما دانت المنظمة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكتب خدمات الإعلام الرسمي الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن ذلك يأتي في سياق الانتهاكات الإسرائيلية لحرية الصحافة والإعلام، وضمن سياستها الهادفة لمصادرة الحقيقة، وتكميم الأفواه، والتغطية على انتهاكاتها وجرائمها اليومية، ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.

وجددت المنظمة الاعراب عن دعمها المطلق لنضال الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدة مصداقية ومشروعية الرواية الفلسطينية القائمة على مرتكزات وحقائق تاريخية وقانونية وسياسية وثقافية ودينية تمتد لآلاف السنين، كما دعت، في الوقت نفسه، المجتمع الدولي إلى رفض وإدانة هذه الادعاءات العنصرية الخطيرة التي من شأنها أن تقوض الأمن والاستقرار وتغذي العنف والتوتر والكراهية.

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