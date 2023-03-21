الخارجية تدين بشدة استخدام سموتريتش لخارطة تضم حدود الأردن

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات إقدام الوزير الإسرائيلي الفاشي والمتطرف العنصري، بتسلئيل سموتريتش على استخدام خارطة تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أثناء ادلائه بتصريحات ومواقف مسمومة في باريس.





واعتبرتها الوزارة اعتداءً وتحريضا صارخاً ضد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وحدودها الوطنية، وكذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولية والاتفاقات والمعاهدات بين الدول ومخالفة صريحة لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.

وقالت: إن الوزارة إذ ترفض بشدة هذه التصرفات الحمقاء، فإنها تعتبرها جزءاً لا يتجزأ من المشاريع الاستعمارية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.







كما وطالبت الوزارة بضغط أمريكي ودولي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية للجم تصرفات سموتريتش وأمثاله من الفاشيين.

رام الله - دنيا الوطن