شؤون فلسطينية

الاحتلال يستولي على أراضٍ غرب رام الله ويخطر بوقف البناء غرب سلفيت

الاحتلال يستولي على أراضٍ غرب رام الله ويخطر بوقف البناء غرب سلفيت
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطات الاحتلال، قرارا بالاستيلاء على أراضٍ في قرية صفّا غرب رام الله، وسلمت 8 إخطارات بوقف العمل والبناء في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

ففي قرية صفا، أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بوضع اليد على أرضٍ بمساحة 1181 مترا من أراضي القرية لأغراض عسكرية بحسب القرار، وفق مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود.

كما سلمت أيضًا 8 إخطارات بوقف العمل والبناء في منازل قيد الانشاء، وبعضها مأهول بالسكان وبركسات، وغرف زراعية في المنطقة الغربية الشمالية في البلدة المعروفة بالمناطق المسماة خلة عبد الهادي، والمريج، وبير اللتاتيني في بلدة دير بلوط، حسبما أفاد رئيس بلدية دير بلوط سمير نمر.

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