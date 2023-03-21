البرلمان العربي: تصريحات سموتريتش المتطرفة تعبير عن العنصرية ودعوة تحريضية على العنف

أعرب البرلمان العربي عن رفضه الشديد لتصريحات وزير المالية في حكومة اليمين المتطرفة سموتريتش، التي نفى فيها وجود شعب فلسطيني، وقال إنها محاولة لتزييف التاريخ وتزويره، وإنكار لوجود شعب فلسطيني له تاريخه وإرثه، وموجود على هذه الأرض منذ الأزل.







ووصف البرلمان العربي في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن هذه التصريحات العنصرية هي بمثابة دعوة صريحة للعنف، وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

رام الله - دنيا الوطنواعتبر البرلمان العربي مثل هذه التصريحات اللامسؤولة تقويضا للمساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة بين الجانبين، والتي كان آخرها اجتماع شرم الشيخ، والذي أكد في بيانه الختامي على الالتزام بالتحرك الفوري لإنهاء الإجراءات الأحادية، وتحقيق التهدئة.كما طالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، باتخاذ مواقف جدية من هذه التصريحات العنصرية من مسؤولين متطرفين، باعتبارها دعوة وتحريضا على ارتكاب مزيد من العنف والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها.