عربي

البرلمان العربي: تصريحات سموتريتش المتطرفة تعبير عن العنصرية ودعوة تحريضية على العنف

البرلمان العربي: تصريحات سموتريتش المتطرفة تعبير عن العنصرية ودعوة تحريضية على العنف
المتطرف سموترتيش
رام الله - دنيا الوطن
أعرب البرلمان العربي عن رفضه الشديد لتصريحات وزير المالية في حكومة اليمين المتطرفة سموتريتش، التي نفى فيها وجود شعب فلسطيني، وقال إنها محاولة لتزييف التاريخ وتزويره، وإنكار لوجود شعب فلسطيني له تاريخه وإرثه، وموجود على هذه الأرض منذ الأزل.

ووصف البرلمان العربي في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن هذه التصريحات العنصرية هي بمثابة دعوة صريحة للعنف، وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

واعتبر البرلمان العربي مثل هذه التصريحات اللامسؤولة تقويضا للمساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة بين الجانبين، والتي كان آخرها اجتماع شرم الشيخ، والذي أكد في بيانه الختامي على الالتزام بالتحرك الفوري لإنهاء الإجراءات الأحادية، وتحقيق التهدئة.

كما طالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، باتخاذ مواقف جدية من هذه التصريحات العنصرية من مسؤولين متطرفين، باعتبارها دعوة وتحريضا على ارتكاب مزيد من العنف والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها.

أخبار ذات صلة

إصابة جندي إسرائيلي بانفجار لغم أرضي على الحدود مع لبنان

إصابة جندي إسرائيلي بانفجار لغم أرضي على الحدود مع لبنان

البرلمان العربي: تصريحات سموتريتش المتطرفة تعبير عن العنصرية ودعوة تحريضية على العنف

البرلمان العربي: تصريحات سموتريتش المتطرفة تعبير عن العنصرية ودعوة تحريضية على العنف

كيف علّقت الإمارات على تصريحات سموتريتش الأخيرة؟

كيف علّقت الإمارات على تصريحات سموتريتش الأخيرة؟

سعيّد: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية وتونس ليست تحت &quot;الانتداب&quot;

سعيّد: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية وتونس ليست تحت "الانتداب"

مسؤول إسرائيلي يُهاتف وزير الخارجية الأردني بعد تصريحات سموتريتش

مسؤول إسرائيلي يُهاتف وزير الخارجية الأردني بعد تصريحات سموتريتش

بماذا علقت مصر على تصريحات سموتريتش؟

بماذا علقت مصر على تصريحات سموتريتش؟

خارجية الاحتلال: إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن

خارجية الاحتلال: إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن

الأردن تستدعي سفير الاحتلال في عمان على خلفية تصريحات سموتريتش

الأردن تستدعي سفير الاحتلال في عمان على خلفية تصريحات سموتريتش

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الضابطة الجمركية تضبط أطناناً من مواد التجميل منتهية الصلاحية في نابلس

الضابطة الجمركية تضبط أطناناً من مواد التجميل منتهية الصلاحية في نابلس

صبري يدعو لتكثيف الرباط في الأقصى وشد الرحال إليه لإفشال مخططات الاحتلال

صبري يدعو لتكثيف الرباط في الأقصى وشد الرحال إليه لإفشال مخططات الاحتلال

الصالح: نسعى لإعداد برنامج خاص بدعم المناطق المسماة (ج) ماليًا وسياسيًا

الصالح: نسعى لإعداد برنامج خاص بدعم المناطق المسماة (ج) ماليًا وسياسيًا

الخارجية تدين بشدة استخدام سموتريتش لخارطة تضم حدود الأردن

الخارجية تدين بشدة استخدام سموتريتش لخارطة تضم حدود الأردن

الاحتلال يستولي على أراضٍ غرب رام الله ويخطر بوقف البناء غرب سلفيت

الاحتلال يستولي على أراضٍ غرب رام الله ويخطر بوقف البناء غرب سلفيت

المالكي يلتقي رئيس زيمبابوي ويسلمه رسالة من الرئيس عباس

المالكي يلتقي رئيس زيمبابوي ويسلمه رسالة من الرئيس عباس

مركز فلسطين: الاحتلال يعتقل 29 أسيرة بينهن 5 أمهات

مركز فلسطين: الاحتلال يعتقل 29 أسيرة بينهن 5 أمهات

هيئة الأسرى: أسيرات الدامون يبعثن رسالة تهنئة إلى أمهات فلسطين بمناسبة عيد الأم

هيئة الأسرى: أسيرات الدامون يبعثن رسالة تهنئة إلى أمهات فلسطين بمناسبة عيد الأم

منوعات

على طريقته الخاصة.. محمد صلاح يحتفل بعيد الأم

على طريقته الخاصة.. محمد صلاح يحتفل بعيد الأم

ما حقيقة إهداء محمد رمضان ساعة ألماس لحسن شاكوش؟

ما حقيقة إهداء محمد رمضان ساعة ألماس لحسن شاكوش؟

نهال عنبر تروي مقلب محمد صلاح فيها

نهال عنبر تروي مقلب محمد صلاح فيها

بالصور.. مايا دياب برفقة والدتها وابنتها في أحدث ظهور لهما

بالصور.. مايا دياب برفقة والدتها وابنتها في أحدث ظهور لهما

بهذه الطريقة هنأت هيفاء وهبي والدتها بعيد الأم

بهذه الطريقة هنأت هيفاء وهبي والدتها بعيد الأم

شاهد.. ظهور نادر لوالدة أصالة نصري

شاهد.. ظهور نادر لوالدة أصالة نصري

ابن ريهام عبد الغفور يفاجئها في عيد الأم على الهواء مباشرة

ابن ريهام عبد الغفور يفاجئها في عيد الأم على الهواء مباشرة

رانيا يوسف تثير الشكوك حول علاقتها مع أحمد الفيشاوي

رانيا يوسف تثير الشكوك حول علاقتها مع أحمد الفيشاوي

بالفيديو.. ويل سميث يرقص مع أحمد سعد على ألحان &quot;اليوم الحلو ده&quot;

بالفيديو.. ويل سميث يرقص مع أحمد سعد على ألحان "اليوم الحلو ده"

ضياء عبد الخالق يثير الجدل بعد حديثه عن عادل إمام

ضياء عبد الخالق يثير الجدل بعد حديثه عن عادل إمام

عربي

البرلمان العربي: تصريحات سموتريتش المتطرفة تعبير عن العنصرية ودعوة تحريضية على العنف

البرلمان العربي: تصريحات سموتريتش المتطرفة تعبير عن العنصرية ودعوة تحريضية على العنف

سعيّد: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية وتونس ليست تحت &quot;الانتداب&quot;

سعيّد: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية وتونس ليست تحت "الانتداب"

مسؤول إسرائيلي يُهاتف وزير الخارجية الأردني بعد تصريحات سموتريتش

مسؤول إسرائيلي يُهاتف وزير الخارجية الأردني بعد تصريحات سموتريتش

بماذا علقت مصر على تصريحات سموتريتش؟

بماذا علقت مصر على تصريحات سموتريتش؟