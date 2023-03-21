شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: أسيرات الدامون يبعثن رسالة تهنئة إلى أمهات فلسطين بمناسبة عيد الأم

هيئة الأسرى: أسيرات الدامون يبعثن رسالة تهنئة إلى أمهات فلسطين بمناسبة عيد الأم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بعثت الأسيرات في معتقل الدامون  اليوم الثلاثاء رسالة تهنئة إلى أمهات الشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الأم ، حيث جاء فيها:

"ها هو عام آخر وآذار آخر، يمر في وطني ويحمل معه مزيدًا من آهات أمهاتنا وغصات فلذات أكبادنا، ليس صدفة ليحمل آذار معه يوم الأم ويوم المرأة ويوم الأرض وفصل الربيع ليتساوى فيه الليل والنهار ليجعل من الآلام رمزا للحياة في وطن يحيك من خيوط الفجر دروعا تحمي صدورنا من عدو أبى واستكبر"

"إلى أمهاتنا , يا من أضأن نور حياتنا بصبرهن ، إلى من نستمد قوتنا من نبض قلوبهن، إلى من أشعلن فينا ثورة ،إلى من علمنا كيف نعيش لنكون كزيتونة مزروعة في أرض قاحلة لتمتد جذورها بأعماق الأرض لتبحث عن حرية وطن يختصر كل الأوطان".

"في هذا اليوم من كل عام يحتفل العالم بيوم الأم ليعبر كل شخص لأمه كيف يختار أما في وطني الحبيب فنحن نعبر بهذا اليوم لأمهاتنا بطريقتنا الخاصة كما كل مناسبة ومن زنازيننا الصغيرة نرسم ونخط طريقنا بدماء الشهداء وأوجاع والأم الأسرى والأسيرات بمعاناة شعب لا تنتهي".

"إلى أمهاتنا، إلى أبنائنا نشتاقكم كشوق الأرض لحبات المطر, نشتاقكم كشوف المحب الذي فاضت.جوانحه حباً وشغفًا وتقديراً وإجلالاً نشتاق كشوق فلسطين للحرية وصبركم زرع الأمل فينا وصنعتم النصر وقهرتم وهززتم منظومة أمن من لا أمن له نبعث لكم أمهات سجن الدامون تحية عز وكبرياء" .

"إلى كل فلسطين, إلى من تحدين السجن والسجان وجعل معاناتهن شعلة مضيئة دربها، كل عام وأمهات العالم بخير وكل عام وأمهات فلسطين بخير وكل عام ونحن إلى الحرية اقترب".

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