شؤون فلسطينية

المطران حنا: نرفض الخطاب العنصري المقيت الذي ينكر وجود شعبنا

المطران حنا: نرفض الخطاب العنصري المقيت الذي ينكر وجود شعبنا
المطران حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، إن "التصريحات العنصرية التي صدرت من المتطرف بتسلئيل سموتريتش أنكر وجود الشعب الفلسطيني إنما هي تصريحات تدل على عنصرية وفاشيته وأتباعه".

وأضاف: "هذه ظاهرة لا يجوز أن تمر مر الكرام فوجب على العالم المتحضر المنادي بحقوق الإنسان أن يرفض هذه التصريحات العنصرية، وأن يندد بها مع تأكيدنا بأن شعبنا الفلسطيني ليس بحاجة إلى شهادة هذا المتطرف فهو شعب موجود وحي شاء من شاء وأبى من أبى والفلسطينيين موجودين وقضيتهم هي قضية عادلة مهما تآمروا عليها وخططوا لتصفيتها والنيل من عدالتها".

وشدد على أن تصريحات سموتريتش تكشف ولمرة أخرى الوجه الحقيقي لهذه الحكومة وهو وجه فيه الكثير من العنصرية والعدائية تجاه شعبنا الفلسطيني.

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