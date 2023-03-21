الضمير تعبر عن تضامنها مع الأسرى والمعتقلين وتدعو لمساندتهم مناصرتهم

أعلنت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان كامل مساندتها وتضامنها مع كافة الأسرى في سجون الاحتلال حتى تحقيق مطالبهم العادلة.





ودعت الضمير في بيان اليوم الثلاثاء، المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه السياسة التوحد خلف قضية المعتقلين بما يضمن تضافر وتوحيد الجهود الفلسطينية لمساندتهم.





وحملت المجتمع الدولي ممثلا بمؤسساته ومنظماته وأجهزته القضائية وهيئات الأمم المتحدة مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، للوفاء بالتزاماتها من أجل حماية حقوق للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.





وطالبت الضمير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل الدؤوب والمستمر لمتابعة أوضاع المعتقلين وفضح الممارسات والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين بداخل السجون.

رام الله - دنيا الوطن