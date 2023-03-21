شؤون فلسطينية

إختتام فعاليات منتدى فلسطين للإعلام الاقتصادي بغزة

إختتام فعاليات منتدى فلسطين للإعلام الاقتصادي بغزة
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت فعاليات منتدى فلسطين للإعلام الاقتصادي، مساء أمس الاثنين بغزة، بمشاركة مختلف المؤسسات الاقتصادية والاعلامية الفلسطينية، وعشرات الشخصيات الاقتصادية والاعلامية.

وأكد متحدثون عن أهمية الإعلام الاقتصادي في تنشيط عجلة التنمية الاقتصادية، وتحريك الأسواق وتوجيهها وجذب الفرص الاستثمارية، داعين إلى تقوية أدواره ووظائفه بما يساهم ذلك في تعزيز جهود القطاعين العام والخاص في فلسطين.

وأشاروا في إطلاق منتدى فلسطين للإعلام الاقتصادي بمطعم سيدار غرب غزة، بمشاركة ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص واقتصاديين وأكاديميين من الضفة الغربية وغزة، إلى الدور الهام الذي يؤديه الإعلام الاقتصادي في نقل وتحليل وتفسير التغيرات الاقتصادية والبحث في ثنايا الأرقام وتبسيطها للجمهور العام.

وأوضح رئيس صحيفة "الاقتصادية" الإلكترونية محمد أبو جياب، أن الهدف مناقشة العلاقة الوثيقة بين الاقتصاد وأزماته بشتى مجالاته من جانب والإعلام من جانب آخر، ودور وسائل الإعلام في إبراز المقومات والمزايا النسبية والفرص الاقتصادية الواعدة، ودفع جهود ومبادرات جذب الاستثمار والتنمية وفرض دعم الإعلام الاقتصادي.

وبين أبو جياب أن رؤية المنتدى تقوم على نشر أهمية الإعلام الاقتصادي على مستوى الشركات الفلسطينية ومؤسسات القطاع الخاص، ودعمه ليكون عاملاً بناء وفاعلاً في نهضة وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.  

وأعلن أبو جياب في ختام جلسات المنتدى عن التوصيات والتي تمثل في :" الاعلان عن تشكيل مجلس تنسيقي للإعلام الاقتصادي، يضم قيادات القطاع الخاص ومدراء المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، والعمل على تصميم برامج تدريبية متطورة لرفع القدرات المهنية للصحفين في المجال الاقتصادي، والعمل على اعتماد المنتدى ليكون فعالية سنوية من كل عام، والعمل على تخصيص جلسات مركزة تناقش قضايا القطاعات الاقتصادية بشكل مهني".

ويأتي المنتدى بالشراكة مع جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين واتحاد المقاولين والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص والغرفة التجارية بغزة، والمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي وصندوق التشغيل الفلسطيني.

وكان برعاية ذهبية من الشركة الفلسطينية للكهرباء، وشركة توليد الطاقة غزة، ورعاية برونزية من شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا كابي، ورعاية فضية من الغرفة التجارية بغزة، بالإضافة للرعاية الإعلامية الحصرية من وكالة "دنيا الوطن".

بدورها، أجرت "دنيا الوطن" مقابلات مع مختلف الشخصيات التي حضرت المنتدى، وترأس جلسات النقاش والحوار لاستطلاع أرائها حول المنتدى وكيفية خلق سر تواصل بين الإعلام بشكل عام والإعلام الاقتصادي بشكل خاص وبين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية.

أخبار ذات صلة

إختتام فعاليات منتدى فلسطين للإعلام الاقتصادي بغزة

إختتام فعاليات منتدى فلسطين للإعلام الاقتصادي بغزة

‏المجلس الوطني: ذكرى الكرامة تحتّم علينا الوحدة الوطنية ولمّ الشمل الفلسطيني

‏المجلس الوطني: ذكرى الكرامة تحتّم علينا الوحدة الوطنية ولمّ الشمل الفلسطيني

اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين يختتم مشاركته في الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة

اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين يختتم مشاركته في الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة

مفتى فلسطين: شعبنا متجذر بأرضه وتصريحات &quot;سموتريتش تؤكد فاشية الاحتلال

مفتى فلسطين: شعبنا متجذر بأرضه وتصريحات "سموتريتش تؤكد فاشية الاحتلال

نادي الأسير: سعدات سيكون في طليعة الأسرى المضربين عن الطعام

نادي الأسير: سعدات سيكون في طليعة الأسرى المضربين عن الطعام

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وزارة الاقتصاد تسجل 257 شركة وترخيص 7 مصانع الشهر الماضي

وزارة الاقتصاد تسجل 257 شركة وترخيص 7 مصانع الشهر الماضي

هيئة الأسرى: خمس أمهات يقضين يوم الأم في السجون بعيداً عن فلذات أكبادهن

هيئة الأسرى: خمس أمهات يقضين يوم الأم في السجون بعيداً عن فلذات أكبادهن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

‏المجلس الوطني: ذكرى الكرامة تحتّم علينا الوحدة الوطنية ولمّ الشمل الفلسطيني

‏المجلس الوطني: ذكرى الكرامة تحتّم علينا الوحدة الوطنية ولمّ الشمل الفلسطيني

اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين يختتم مشاركته في الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة

اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين يختتم مشاركته في الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة

مفتى فلسطين: شعبنا متجذر بأرضه وتصريحات &quot;سموتريتش تؤكد فاشية الاحتلال

مفتى فلسطين: شعبنا متجذر بأرضه وتصريحات "سموتريتش تؤكد فاشية الاحتلال

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وزارة الاقتصاد تسجل 257 شركة وترخيص 7 مصانع الشهر الماضي

وزارة الاقتصاد تسجل 257 شركة وترخيص 7 مصانع الشهر الماضي

هيئة الأسرى: خمس أمهات يقضين يوم الأم في السجون بعيداً عن فلذات أكبادهن

هيئة الأسرى: خمس أمهات يقضين يوم الأم في السجون بعيداً عن فلذات أكبادهن

هيئة الأسرى: استهداف الاحتلال للإعلام الرسمي دليل على صدق رسالته

هيئة الأسرى: استهداف الاحتلال للإعلام الرسمي دليل على صدق رسالته

الأسرى يستعدون لمعركة الإضراب المفتوح بعد يومين وقيادات تشرع بها اليوم

الأسرى يستعدون لمعركة الإضراب المفتوح بعد يومين وقيادات تشرع بها اليوم

منوعات

رانيا يوسف تثير الشكوك حول علاقتها مع أحمد الفيشاوي

رانيا يوسف تثير الشكوك حول علاقتها مع أحمد الفيشاوي

بالفيديو.. ويل سميث يرقص مع أحمد سعد على ألحان &quot;اليوم الحلو ده&quot;

بالفيديو.. ويل سميث يرقص مع أحمد سعد على ألحان "اليوم الحلو ده"

ضياء عبد الخالق يثير الجدل بعد حديثه عن عادل إمام

ضياء عبد الخالق يثير الجدل بعد حديثه عن عادل إمام

دينا الشربيني تبدأ موسم رمضان قبل انطلاقه رسمياً

دينا الشربيني تبدأ موسم رمضان قبل انطلاقه رسمياً

نانسي عجرم تتألق بالأسود في حفلها الأخير

نانسي عجرم تتألق بالأسود في حفلها الأخير

بالصور.. جوري بكر تتصدر الترند بعد حفل زفافها

بالصور.. جوري بكر تتصدر الترند بعد حفل زفافها

رضوى الشربيني توجه رسالة صادمة للرجال

رضوى الشربيني توجه رسالة صادمة للرجال

ياسمين عز تثير الجدل: هتشوفيني على قلبك

ياسمين عز تثير الجدل: هتشوفيني على قلبك

بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها الـ59 في دبي

بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها الـ59 في دبي

بعد ظهورها بكدمات في وجهها.. ياسمين صبري تثير قلق الجمهور

بعد ظهورها بكدمات في وجهها.. ياسمين صبري تثير قلق الجمهور

عربي

سعيّد: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية وتونس ليست تحت &quot;الانتداب&quot;

سعيّد: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية وتونس ليست تحت "الانتداب"

بماذا علقت مصر على تصريحات سموتريتش؟

بماذا علقت مصر على تصريحات سموتريتش؟

خارجية الاحتلال: إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن

خارجية الاحتلال: إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن

الأردن تستدعي سفير الاحتلال في عمان على خلفية تصريحات سموتريتش

الأردن تستدعي سفير الاحتلال في عمان على خلفية تصريحات سموتريتش