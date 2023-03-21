إختتام فعاليات منتدى فلسطين للإعلام الاقتصادي بغزة

وأوضح رئيس صحيفة "الاقتصادية" الإلكترونية محمد أبو جياب، أن الهدف مناقشة العلاقة الوثيقة بين الاقتصاد وأزماته بشتى مجالاته من جانب والإعلام من جانب آخر، ودور وسائل الإعلام في إبراز المقومات والمزايا النسبية والفرص الاقتصادية الواعدة، ودفع جهود ومبادرات جذب الاستثمار والتنمية وفرض دعم الإعلام الاقتصادي.



وبين أبو جياب أن رؤية المنتدى تقوم على نشر أهمية الإعلام الاقتصادي على مستوى الشركات الفلسطينية ومؤسسات القطاع الخاص، ودعمه ليكون عاملاً بناء وفاعلاً في نهضة وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.



وأعلن أبو جياب في ختام جلسات المنتدى عن التوصيات والتي تمثل في :" الاعلان عن تشكيل مجلس تنسيقي للإعلام الاقتصادي، يضم قيادات القطاع الخاص ومدراء المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، والعمل على تصميم برامج تدريبية متطورة لرفع القدرات المهنية للصحفين في المجال الاقتصادي، والعمل على اعتماد المنتدى ليكون فعالية سنوية من كل عام، والعمل على تخصيص جلسات مركزة تناقش قضايا القطاعات الاقتصادية بشكل مهني".



ويأتي المنتدى بالشراكة مع جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين واتحاد المقاولين والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص والغرفة التجارية بغزة، والمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي وصندوق التشغيل الفلسطيني.



وكان برعاية ذهبية من الشركة الفلسطينية للكهرباء، وشركة توليد الطاقة غزة، ورعاية برونزية من شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا كابي، ورعاية فضية من الغرفة التجارية بغزة، بالإضافة للرعاية الإعلامية الحصرية من وكالة "دنيا الوطن".



بدورها، أجرت "دنيا الوطن" مقابلات مع مختلف الشخصيات التي حضرت المنتدى، وترأس جلسات النقاش والحوار لاستطلاع أرائها حول المنتدى وكيفية خلق سر تواصل بين الإعلام بشكل عام والإعلام الاقتصادي بشكل خاص وبين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية.



رام الله - دنيا الوطناختتمت فعاليات منتدى فلسطين للإعلام الاقتصادي، مساء أمس الاثنين بغزة، بمشاركة مختلف المؤسسات الاقتصادية والاعلامية الفلسطينية، وعشرات الشخصيات الاقتصادية والاعلامية.وأكد متحدثون عن أهمية الإعلام الاقتصادي في تنشيط عجلة التنمية الاقتصادية، وتحريك الأسواق وتوجيهها وجذب الفرص الاستثمارية، داعين إلى تقوية أدواره ووظائفه بما يساهم ذلك في تعزيز جهود القطاعين العام والخاص في فلسطين.وأشاروا في إطلاق منتدى فلسطين للإعلام الاقتصادي بمطعم سيدار غرب غزة، بمشاركة ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص واقتصاديين وأكاديميين من الضفة الغربية وغزة، إلى الدور الهام الذي يؤديه الإعلام الاقتصادي في نقل وتحليل وتفسير التغيرات الاقتصادية والبحث في ثنايا الأرقام وتبسيطها للجمهور العام.