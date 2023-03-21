شؤون فلسطينية

‏المجلس الوطني: ذكرى الكرامة تحتّم علينا الوحدة الوطنية ولمّ الشمل الفلسطيني

‏المجلس الوطني: ذكرى الكرامة تحتّم علينا الوحدة الوطنية ولمّ الشمل الفلسطيني
المجلس الوطني
رام الله - دنيا الوطن
قال المجلس الوطني الفلسطيني، "إن ذكرى معركة الكرامة تحتّم علينا الوحدة الوطنية ولم الشمل الفلسطيني لكسب كل المعارك التي يخوضها شعبنا، الأمر الذي يتطلب منا أن نعزز أواصر وحدتنا الوطنية عبر البدء الفوري بإنهاء الانقسام وإعادة توجيه بوصلتنا إلى وجهتها الأساسية في مواجهة الاحتلال من أجل حشد كل الطاقات الوطنية لمعارك العزة التي يخوضها شعبنا يومياً في جميع الأراضي الفلسطينية والقدس الشريف التي تتعرض لأشرس حملة تهويد تستهدف طمس هويتها العربية والإسلامية وعزلها عن محيطها الفلسطيني".

وقال المجلس الوطني، في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، تأتي هذه الذكري والاحتلال الفاشي يواصل سنّ القوانين العنصرية ويواصل جرائمه وبطشه، مستخدما آلته العسكرية المجرمة وجنوده الذين احترفوا المجازر والتنكيل، فيقتل على الهوية ويهدم البيوت ويواصل الاعتقال الجماعي ضد شعبنا، إلى جانب سياسة الاستيطان ونهب الارض والتهويد لمقدساتنا بلا أخلاق، فيما يسجل شعبنا فصلا جديدا من فصول الكرامة الفلسطينية في الصمود والمقاومة ضد المحتل وجنوده ومستوطنيه. 

وأضاف: تأتي ذكرى الكرامة مع يوم الأم  الشامخة، أم وأخت وزوجة الشهيد والأسير الذي يحتفل به شعبنا كبقية شعوب العالم، لكن شعبنا قد جعل لهذا اليوم نكهة خاصة بذكرى الكرامة التي تتوارثها الأجيال ليهدي الأم وساما على صدورنا وهو يخوض معركته مع أبشع احتلال فاشي وحكومته المجرمة.

واستذكر المجلس الوطني، بهذه المناسبة، جميع الشهداء الذين ارتقوا على مدار تاريخ نضالنا، لتجديد العهد لهم بأن نبقى ماضين على الدرب الذي مضوا فيه حتى تحقيق أهدافهم التي استشهدوا من ـجلها، مؤكدين لهم أن شعبنا الفلسطيني سيبقى وفياً لدمائهم وانه سيبقى عصيا على الكسر والهزيمة وسيقاوم حتى التحرير والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

أخبار ذات صلة

إختتام فعاليات منتدى فلسطين للإعلام الاقتصادي بغزة

إختتام فعاليات منتدى فلسطين للإعلام الاقتصادي بغزة

‏المجلس الوطني: ذكرى الكرامة تحتّم علينا الوحدة الوطنية ولمّ الشمل الفلسطيني

‏المجلس الوطني: ذكرى الكرامة تحتّم علينا الوحدة الوطنية ولمّ الشمل الفلسطيني

اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين يختتم مشاركته في الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة

اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين يختتم مشاركته في الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة

مفتى فلسطين: شعبنا متجذر بأرضه وتصريحات &quot;سموتريتش تؤكد فاشية الاحتلال

مفتى فلسطين: شعبنا متجذر بأرضه وتصريحات "سموتريتش تؤكد فاشية الاحتلال

نادي الأسير: سعدات سيكون في طليعة الأسرى المضربين عن الطعام

نادي الأسير: سعدات سيكون في طليعة الأسرى المضربين عن الطعام

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وزارة الاقتصاد تسجل 257 شركة وترخيص 7 مصانع الشهر الماضي

وزارة الاقتصاد تسجل 257 شركة وترخيص 7 مصانع الشهر الماضي

هيئة الأسرى: خمس أمهات يقضين يوم الأم في السجون بعيداً عن فلذات أكبادهن

هيئة الأسرى: خمس أمهات يقضين يوم الأم في السجون بعيداً عن فلذات أكبادهن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

‏المجلس الوطني: ذكرى الكرامة تحتّم علينا الوحدة الوطنية ولمّ الشمل الفلسطيني

‏المجلس الوطني: ذكرى الكرامة تحتّم علينا الوحدة الوطنية ولمّ الشمل الفلسطيني

اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين يختتم مشاركته في الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة

اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين يختتم مشاركته في الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة

مفتى فلسطين: شعبنا متجذر بأرضه وتصريحات &quot;سموتريتش تؤكد فاشية الاحتلال

مفتى فلسطين: شعبنا متجذر بأرضه وتصريحات "سموتريتش تؤكد فاشية الاحتلال

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وزارة الاقتصاد تسجل 257 شركة وترخيص 7 مصانع الشهر الماضي

وزارة الاقتصاد تسجل 257 شركة وترخيص 7 مصانع الشهر الماضي

هيئة الأسرى: خمس أمهات يقضين يوم الأم في السجون بعيداً عن فلذات أكبادهن

هيئة الأسرى: خمس أمهات يقضين يوم الأم في السجون بعيداً عن فلذات أكبادهن

هيئة الأسرى: استهداف الاحتلال للإعلام الرسمي دليل على صدق رسالته

هيئة الأسرى: استهداف الاحتلال للإعلام الرسمي دليل على صدق رسالته

الأسرى يستعدون لمعركة الإضراب المفتوح بعد يومين وقيادات تشرع بها اليوم

الأسرى يستعدون لمعركة الإضراب المفتوح بعد يومين وقيادات تشرع بها اليوم

منوعات

رانيا يوسف تثير الشكوك حول علاقتها مع أحمد الفيشاوي

رانيا يوسف تثير الشكوك حول علاقتها مع أحمد الفيشاوي

بالفيديو.. ويل سميث يرقص مع أحمد سعد على ألحان &quot;اليوم الحلو ده&quot;

بالفيديو.. ويل سميث يرقص مع أحمد سعد على ألحان "اليوم الحلو ده"

ضياء عبد الخالق يثير الجدل بعد حديثه عن عادل إمام

ضياء عبد الخالق يثير الجدل بعد حديثه عن عادل إمام

دينا الشربيني تبدأ موسم رمضان قبل انطلاقه رسمياً

دينا الشربيني تبدأ موسم رمضان قبل انطلاقه رسمياً

نانسي عجرم تتألق بالأسود في حفلها الأخير

نانسي عجرم تتألق بالأسود في حفلها الأخير

بالصور.. جوري بكر تتصدر الترند بعد حفل زفافها

بالصور.. جوري بكر تتصدر الترند بعد حفل زفافها

رضوى الشربيني توجه رسالة صادمة للرجال

رضوى الشربيني توجه رسالة صادمة للرجال

ياسمين عز تثير الجدل: هتشوفيني على قلبك

ياسمين عز تثير الجدل: هتشوفيني على قلبك

بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها الـ59 في دبي

بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها الـ59 في دبي

بعد ظهورها بكدمات في وجهها.. ياسمين صبري تثير قلق الجمهور

بعد ظهورها بكدمات في وجهها.. ياسمين صبري تثير قلق الجمهور

عربي

سعيّد: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية وتونس ليست تحت &quot;الانتداب&quot;

سعيّد: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية وتونس ليست تحت "الانتداب"

بماذا علقت مصر على تصريحات سموتريتش؟

بماذا علقت مصر على تصريحات سموتريتش؟

خارجية الاحتلال: إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن

خارجية الاحتلال: إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن

الأردن تستدعي سفير الاحتلال في عمان على خلفية تصريحات سموتريتش

الأردن تستدعي سفير الاحتلال في عمان على خلفية تصريحات سموتريتش