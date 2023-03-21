اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين يختتم مشاركته في الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة

رام الله - دنيا الوطناختتم اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطينYWCA Palestine، مشاركته في الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدةCSW67، في نيويورك، والتي نظمت هذا العام تحت شعار "الابتكار والتطور التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كافة النساء والفتيات".وترأس وفد الاتحاد إلى نيويورك، السكرتيرة العامة أمل ترزي، وضم الشابتان زينة عياد وداليا شوملي من الجمعيات المحلية المنضوية تحت مظلة الاتحاد.ونظم الاتحاد ندوة موازية وجاهيا في نيويورك حول "ممارسة الشابات الفلسطينيات لحقوقهن الرقمية"، سلطت الضوء على معاناة النساء في فلسطين، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الشابات في ممارسة حقوقهن والحفاظ على أمنهن الرقمي، وحماية أنفسهن من الجرائم الإلكترونية، إلى جانب التحدي الرئيسي المتمثل بالاحتلال الإسرائيلي.كما نظم ندوة موازية عبر الفضاء الالكتروني بالشراكة مع جمعية الشابات المسيحية العالمية WORLD YWCA، وضمن مشروع الشابات للتوعية، والوكالة، والمناصرة، والمساءلة "نون التغيير YW4A"، سلطت الضوء على واقع النساء والشابات في قطاع غزة، خاصة في مجال التكنولوجيا والرقمنة وقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي.وأكدت السكرتيرة العامة للاتحاد أمل ترزي، أن اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين، يشارك سنويا في دورة لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، بهدف التعريف عن واقع المرأة الفلسطينية وإيصال صوتها للعالم أجمع، مشيرةً إلى أن المشاركة في الدورة الـ67 هذا العام شكّلت فرصة لتوطيد علاقات الاتحاد مع جمعيات الشابات المسيحية من مختلف دول العالم، إلى جانب التشبيك مع مؤسسات جديدة لحشد الدعم والمناصرة للقضية الفلسطينية.وأشارت إلى أن الندوة الموازية التي نظمها الاتحاد في نيويورك شهدت مشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات والجمعيات الدولية، وسلطت الضوء على الجهود التي نبذلها لتحسين واقع الشابات والشبان في فلسطين وتعريفهم بحقوقهم وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.وشددت على أهمية الفعاليات واللقاءات والندوات التي نظمت خلال الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.ولجنة وضع المرأة (CSW) هي لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) أُنشئت سنة 1946، وتعقد دورة سنوية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تضم ممثلي الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشاريّة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لاستعراض التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ولتحديد الضوابط والمعايير العالمية من أجل صياغة سياسات في هذا الاتجاه.