مفتى فلسطين: شعبنا متجذر بأرضه وتصريحات "سموتريتش تؤكد فاشية الاحتلال

أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش التي تنكّر فيها لوجود الشعب الفلسطيني ولحقّه في أرضه الطهور.







وأكد المفتي حسين، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن هذه التصريحات تكشف فاشية الاحتلال ومنهجيته العنصرية، وانتهاكه الصارخ للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مطالباً المجتمع الدولي بوضع حد لعدوان سلطات الاحتلال على فلسطين أرضاً وشعباً ومقدسات.

رام الله - دنيا الوطنفي سياق آخر؛ استنكر المفتي اقتحام يهودي متطرف كنيسة قبر العذراء مريم، عليها السلام، حاملًا أدوات حادة، محاولًا إحداث الضرر والدمار، والاعتداء على الموجودين، علماً أن هذا ليس الاعتداء الأول على الكنائس، بل سبقته اعتداءات أخرى، نفذها مستوطنون آخرون، في إطار مسلسل الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ومستوطنوها على شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية.وطالب بضرورة سن قانون دولي يجرّم كل من يسيء إلى المقدسات ويحاكمه في محكمة الجنايات الدولية، حاثاً الدول والمؤسسات المعنية بحرية الإنسان والأديان على الوقوف في وجه الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة، وحماية المقدسات الفلسطينية من اعتداءات المستوطنين الذين يعيثون فساداً في الأرض الفلسطينية على مرأى العالم وسمعه.