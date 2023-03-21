نادي الأسير: سعدات سيكون في طليعة الأسرى المضربين عن الطعام

أكّدت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مقتضب، أنّ الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات سيكون في طليعة الأسرى الذين سيبدأون إضرابهم عن الطعام في الأول من رمضان.







وأضافت الهيئة والنادي، أنّ الأسير سعدات يقدم المرة تلو الأخرى، النموذج والمثل الأعلى لكل المناضلين من أجل الحرية والاستقلال.

رام الله - دنيا الوطنوأكدتا أنّ هذا الإضراب يمثل محطة مفصلية في تاريخ الحركة الأسيرة، ولذلك فهو يجدد دعوته لأبناء الشعب الفلسطيني، إلى تشكيل أوسع حالة اصطفاف خلف الأسرى في معركتهم العادلة.وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة ممثلة للفصائل كافة، وقيادة الإضراب عن الطعام، قد سلّمت اليوم الثلاثاء، رسالة لإدارة سجون الاحتلال، بأن ألفي أسير سيشرعون بالإضراب عن الطعام، في أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد فشل جلسات الحوار على مدار الساعات الماضية.ويواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال لليوم الـ 36 على التوالي، خطواتهم النضالية، ضمن البرنامج الذي أعدته الحركة الأسيرة، لمواجهة سياسات بن غفير، والإجراءات القمعية بحقهم.