وزارة الاقتصاد تسجل 257 شركة وترخيص 7 مصانع الشهر الماضي

رام الله - دنيا الوطنسجلت وزارة الاقتصاد 257 شركة جديدة برأس مال إجمالي وصل إلى أكثر من 32مليون دولار خلال شهر شباط.وحسب التقرير الإحصائي لشهر شباط الصادر عن الوزارة سجل عدد الشركات ارتفاعا بنسبة 41.2 % مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي انخفاضا بنسبة 4.5 % مقارنة بالشهر السابق.السجل التجاريسجلت الوزارة 636 تاجرا جديدا، شكلت الإناث 3.7 % من إجمالي المسجلين في السجل التجاري، حيث شهد عدد التجار الجدد المسجلين ارتفاعا بنسبة 36.8 % بالشهر السابق، فيما وارتفع هذا العدد بنسبة 68.7 % بالمقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي.ترخيص المصانعصادقت الوزارة على ترخيص 7 مصانع جديدة برأس المال 9.1 ملايين دولار وتركزت هذه المصانع في محافظات أريحا، الخليل، القدس، رام الله والبيرة، طولكرم، وقد سجل عدد المصانع المرخصة ارتفاعا بنسبة 16.7 % مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، وانخفاضا بنسبة 22.2 % مقارنة مع الشهر السابقشهادات المنشأصادقت الوزارة على 223 شهادة منشأ بقيمة 10.30 ملايين دولار بنية ارتفاع بلغت 1.8 % مقارنة مع الشهر المناظر من العام الماضي وانخفاض بنسبة 17.7 % مقارنة بالشهر السابق، وجاءت محافظة الخليل في المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 22.0 %، ومن ثم محافظة بيت لحم بنسبة 21.5 %، ومحافظة طوباس بنسبة 21.1 %رخص الاستيرادأصدرت الوزارة 2,416 رخصة استيراد لمواد وسلع مختلفة، وبقيمة إجمالية بلغت 554 مليون دولار، حيث شهد عدد رخص الاستيراد لشهر شباط 2023 انخفاضا بنسبة 39.5 % مقارنة بالشهر السابق، كما انخفض هذا العدد بنسبة 21.6 % مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2022.حقوق الملكية الفكريةسجلت الوزارة 195 علامة تجارية جديدة، وإيداع 174 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، فيما تم تجديد 114 علامة تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، وعلى صعيد آخر تم إيداع 19 رسما صناعية جديدة، فيما تم تسجيل 8 رسوم صناعية جديدة.من ناحية أخرى، بلغت إيرادات خدمات الملكية الفكرية ما قيمة 239.6 ألف شيكل.خدمات اللامركزيةقدمت وزارة الاقتصاد 4.366 خدمة لامركزية من خلال مديرياتها الفرعية حيث قامت وزارة الاقتصاد الوطني بتقديم 4,366 خدمة لامركزية من خلال مديرياتها الفرعية، تركزت في محافظات رام الله والبيرة بنسبة 31.2 %، ونابلس بنسبة 18.7 %. والخليل بنسبة 17.7 %.