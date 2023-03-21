هيئة الأسرى: خمس أمهات يقضين يوم الأم في السجون بعيداً عن فلذات أكبادهن

رام الله - دنيا الوطنفي اليوم الذي تحتفل به كثير من شعوب الأرض بيوم الأم، والذي يُصادف الحادي والعشرين من مارس كل عام، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز (29 أسيرة فلسطينية) بينهن 5 من الأمهات يقبعن في سجن "الدامون"، وهن ياسمين شعبان، وفدوى حماده، وأماني الحشيم، وعطاف جرادات ، وإسراء جعابيص.وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء إن إدارة المعتقل تتعمد إيذاء مشاعرهن في هذا اليوم وتمارس بحقهن أبشع أنواع الظلم من خلال ابعادهن عن فلذات أكبادهن وحرمانهن من الاحتفال معهن في هذه المناسبة السعيدة.وأوضحت الهيئة بأن من بين الأمهات :الأسيرة ياسمين شعبان (40 عامًا) من بلدة الجلمة بمحافظة جنين، والتي فقدت والدها قبل عدة أيام وحرمها الاحتلال من إلقاء نظرة الوداع عليه وهذا هو نهج الاحتلال الإسرائيلي المتعمد دائماً بممارسة شتى أنواع القمع والتعذيب.وجدير ذكره هناك مجموعة من الأمهات الأسيرات يقضين أحكاما بالسجن العالية كالأسيرة اسراء الجعابيص المحكومة بالسجن(11 عاماً)، والأسيرتين أماني الحشيم وفدوى حمادة والمحكومتين بالسجن لمدة (10 سنوات).