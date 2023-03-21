شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: خمس أمهات يقضين يوم الأم في السجون بعيداً عن فلذات أكبادهن

هيئة الأسرى: خمس أمهات يقضين يوم الأم في السجون بعيداً عن فلذات أكبادهن
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
في اليوم الذي تحتفل به كثير من شعوب الأرض بيوم الأم، والذي يُصادف الحادي والعشرين من مارس كل عام، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز (29 أسيرة فلسطينية)  بينهن 5 من الأمهات يقبعن في سجن "الدامون"، وهن ياسمين شعبان، وفدوى حماده، وأماني الحشيم، وعطاف جرادات ، وإسراء جعابيص.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء إن إدارة المعتقل تتعمد إيذاء مشاعرهن في هذا اليوم وتمارس بحقهن أبشع أنواع الظلم من خلال ابعادهن عن فلذات أكبادهن وحرمانهن من الاحتفال معهن في هذه المناسبة السعيدة.

وأوضحت الهيئة بأن من بين الأمهات :الأسيرة ياسمين شعبان (40 عامًا) من بلدة الجلمة بمحافظة جنين، والتي فقدت والدها قبل عدة أيام وحرمها الاحتلال من إلقاء نظرة الوداع عليه وهذا هو نهج الاحتلال الإسرائيلي المتعمد دائماً بممارسة شتى أنواع القمع والتعذيب.                            

وجدير ذكره هناك مجموعة من الأمهات الأسيرات يقضين أحكاما بالسجن العالية كالأسيرة اسراء الجعابيص المحكومة بالسجن(11 عاماً)، والأسيرتين أماني الحشيم وفدوى حمادة والمحكومتين بالسجن لمدة  (10 سنوات).

أخبار ذات صلة

إختتام فعاليات منتدى فلسطين للإعلام الاقتصادي بغزة

إختتام فعاليات منتدى فلسطين للإعلام الاقتصادي بغزة

‏المجلس الوطني: ذكرى الكرامة تحتّم علينا الوحدة الوطنية ولمّ الشمل الفلسطيني

‏المجلس الوطني: ذكرى الكرامة تحتّم علينا الوحدة الوطنية ولمّ الشمل الفلسطيني

اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين يختتم مشاركته في الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة

اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين يختتم مشاركته في الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة

مفتى فلسطين: شعبنا متجذر بأرضه وتصريحات &quot;سموتريتش تؤكد فاشية الاحتلال

مفتى فلسطين: شعبنا متجذر بأرضه وتصريحات "سموتريتش تؤكد فاشية الاحتلال

نادي الأسير: سعدات سيكون في طليعة الأسرى المضربين عن الطعام

نادي الأسير: سعدات سيكون في طليعة الأسرى المضربين عن الطعام

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وزارة الاقتصاد تسجل 257 شركة وترخيص 7 مصانع الشهر الماضي

وزارة الاقتصاد تسجل 257 شركة وترخيص 7 مصانع الشهر الماضي

هيئة الأسرى: خمس أمهات يقضين يوم الأم في السجون بعيداً عن فلذات أكبادهن

هيئة الأسرى: خمس أمهات يقضين يوم الأم في السجون بعيداً عن فلذات أكبادهن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

‏المجلس الوطني: ذكرى الكرامة تحتّم علينا الوحدة الوطنية ولمّ الشمل الفلسطيني

‏المجلس الوطني: ذكرى الكرامة تحتّم علينا الوحدة الوطنية ولمّ الشمل الفلسطيني

اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين يختتم مشاركته في الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة

اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين يختتم مشاركته في الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة

مفتى فلسطين: شعبنا متجذر بأرضه وتصريحات &quot;سموتريتش تؤكد فاشية الاحتلال

مفتى فلسطين: شعبنا متجذر بأرضه وتصريحات "سموتريتش تؤكد فاشية الاحتلال

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وزارة الاقتصاد تسجل 257 شركة وترخيص 7 مصانع الشهر الماضي

وزارة الاقتصاد تسجل 257 شركة وترخيص 7 مصانع الشهر الماضي

هيئة الأسرى: خمس أمهات يقضين يوم الأم في السجون بعيداً عن فلذات أكبادهن

هيئة الأسرى: خمس أمهات يقضين يوم الأم في السجون بعيداً عن فلذات أكبادهن

هيئة الأسرى: استهداف الاحتلال للإعلام الرسمي دليل على صدق رسالته

هيئة الأسرى: استهداف الاحتلال للإعلام الرسمي دليل على صدق رسالته

الأسرى يستعدون لمعركة الإضراب المفتوح بعد يومين وقيادات تشرع بها اليوم

الأسرى يستعدون لمعركة الإضراب المفتوح بعد يومين وقيادات تشرع بها اليوم

منوعات

رانيا يوسف تثير الشكوك حول علاقتها مع أحمد الفيشاوي

رانيا يوسف تثير الشكوك حول علاقتها مع أحمد الفيشاوي

بالفيديو.. ويل سميث يرقص مع أحمد سعد على ألحان &quot;اليوم الحلو ده&quot;

بالفيديو.. ويل سميث يرقص مع أحمد سعد على ألحان "اليوم الحلو ده"

ضياء عبد الخالق يثير الجدل بعد حديثه عن عادل إمام

ضياء عبد الخالق يثير الجدل بعد حديثه عن عادل إمام

دينا الشربيني تبدأ موسم رمضان قبل انطلاقه رسمياً

دينا الشربيني تبدأ موسم رمضان قبل انطلاقه رسمياً

نانسي عجرم تتألق بالأسود في حفلها الأخير

نانسي عجرم تتألق بالأسود في حفلها الأخير

بالصور.. جوري بكر تتصدر الترند بعد حفل زفافها

بالصور.. جوري بكر تتصدر الترند بعد حفل زفافها

رضوى الشربيني توجه رسالة صادمة للرجال

رضوى الشربيني توجه رسالة صادمة للرجال

ياسمين عز تثير الجدل: هتشوفيني على قلبك

ياسمين عز تثير الجدل: هتشوفيني على قلبك

بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها الـ59 في دبي

بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها الـ59 في دبي

بعد ظهورها بكدمات في وجهها.. ياسمين صبري تثير قلق الجمهور

بعد ظهورها بكدمات في وجهها.. ياسمين صبري تثير قلق الجمهور

عربي

سعيّد: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية وتونس ليست تحت &quot;الانتداب&quot;

سعيّد: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية وتونس ليست تحت "الانتداب"

بماذا علقت مصر على تصريحات سموتريتش؟

بماذا علقت مصر على تصريحات سموتريتش؟

خارجية الاحتلال: إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن

خارجية الاحتلال: إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن

الأردن تستدعي سفير الاحتلال في عمان على خلفية تصريحات سموتريتش

الأردن تستدعي سفير الاحتلال في عمان على خلفية تصريحات سموتريتش