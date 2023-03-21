كيف علّقت الإمارات على تصريحات سموتريتش الأخيرة؟

رام الله - دنيا الوطنأدانت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، كما أدانت استخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود من المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها "رفض دولة الإمارات لخطاب التحريض وكافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية".وشددت الوزارة على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، منوهة بأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.كما شددت على "ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".وكان وزير مالية الاحتلال، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، زعم خلال تصريحات له أن "لا يوجد شعب فلسطيني وأن هذا ليس سوى اختراع يعود عمره الى أقل من مائة عام".ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن أقوال سموتريتش جاءت خلال كلمته أمام حشد في العاصمة الفرنسية، وذلك إحياءً لذكرى جاك كوبر، الذي كان زعيم حركة الحرية في فرنسا.وتابع سموتريتش القول: أن "العرب اخترعوا شعباً وهمياً من اجل التصدي للحركة الصهيونية، وإن هذه الحقيقة التاريخية يجب أن تُسمع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في البيت الأبيض في العاصمة الامريكية واشنطن".وفي وقت سابق، قال المتطرف سموتريتش إن بلدة حوارة في نابلس "يجب أن تمحى"، مضيفا "أعتقد أن على إسرائيل أن تفعل ذلك وليس أشخاصا عاديين"، ما أثار ردود أفعال عربية ودولية منددة.وقد اعتذر سموتريتش، عن تصريحاته بشأن بلدة حوارة بعد ضغوط دولية وأميركية.وزعم خلال اعتذاره أنه: "لم يخطر ببالي أبدًا، ولا حتى لجزء من الثانية أن تصريحاتي يمكن أن تفهم بهذا الشكل".وأكمل: "هذه الأفكار ليست في قاموسي، لم أتخيل قط أن كلماتي يمكن فهمها على أنها دعوة للقتل العشوائي للنساء والأطفال في القرية"، وفق زعمه.