مباشر | تغطية_صحفية: هل تلتزم إسرائيل بمخرجات لقاء شرم الشيخ؟#

عربي

كيف علّقت الإمارات على تصريحات سموتريتش الأخيرة؟

كيف علّقت الإمارات على تصريحات سموتريتش الأخيرة؟
بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أدانت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، كما أدانت استخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود من المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها "رفض دولة الإمارات لخطاب التحريض وكافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية".

وشددت الوزارة على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، منوهة بأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

كما شددت على "ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وكان وزير مالية الاحتلال، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، زعم خلال تصريحات له أن "لا يوجد شعب فلسطيني وأن هذا ليس سوى اختراع يعود عمره الى أقل من مائة عام".

ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن أقوال سموتريتش جاءت خلال كلمته أمام حشد في العاصمة الفرنسية، وذلك إحياءً لذكرى جاك كوبر، الذي كان زعيم حركة الحرية في فرنسا.

وتابع سموتريتش القول: أن "العرب اخترعوا شعباً وهمياً من اجل التصدي للحركة الصهيونية، وإن هذه الحقيقة التاريخية يجب أن تُسمع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في البيت الأبيض في العاصمة الامريكية واشنطن".

وفي وقت سابق، قال المتطرف سموتريتش إن بلدة حوارة في نابلس "يجب أن تمحى"، مضيفا "أعتقد أن على إسرائيل أن تفعل ذلك وليس أشخاصا عاديين"، ما أثار ردود أفعال عربية ودولية منددة.

وقد اعتذر سموتريتش، عن تصريحاته بشأن بلدة حوارة بعد ضغوط دولية وأميركية.

وزعم  خلال اعتذاره أنه: "لم يخطر ببالي أبدًا، ولا حتى لجزء من الثانية أن تصريحاتي يمكن أن تفهم بهذا الشكل".

وأكمل: "هذه الأفكار ليست في قاموسي، لم أتخيل قط أن كلماتي يمكن فهمها على أنها دعوة للقتل العشوائي للنساء والأطفال في القرية"، وفق زعمه.

أخبار ذات صلة

كيف علّقت الإمارات على تصريحات سموتريتش الأخيرة؟

كيف علّقت الإمارات على تصريحات سموتريتش الأخيرة؟

سعيّد: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية وتونس ليست تحت &quot;الانتداب&quot;

سعيّد: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية وتونس ليست تحت "الانتداب"

مسؤول إسرائيلي يُهاتف وزير الخارجية الأردني بعد تصريحات سموتريتش

مسؤول إسرائيلي يُهاتف وزير الخارجية الأردني بعد تصريحات سموتريتش

بماذا علقت مصر على تصريحات سموتريتش؟

بماذا علقت مصر على تصريحات سموتريتش؟

خارجية الاحتلال: إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن

خارجية الاحتلال: إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن

الأردن تستدعي سفير الاحتلال في عمان على خلفية تصريحات سموتريتش

الأردن تستدعي سفير الاحتلال في عمان على خلفية تصريحات سموتريتش

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ شعب كازاخستان بنجاح الانتخابات البرلمانية

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ شعب كازاخستان بنجاح الانتخابات البرلمانية

الإمارات: موقفنا واضح بشأن ضرورة عودة سوريا لمحيطها العربي

الإمارات: موقفنا واضح بشأن ضرورة عودة سوريا لمحيطها العربي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وزارة الاقتصاد تسجل 257 شركة وترخيص 7 مصانع الشهر الماضي

وزارة الاقتصاد تسجل 257 شركة وترخيص 7 مصانع الشهر الماضي

هيئة الأسرى: خمس أمهات يقضين يوم الأم في السجون بعيداً عن فلذات أكبادهن

هيئة الأسرى: خمس أمهات يقضين يوم الأم في السجون بعيداً عن فلذات أكبادهن

هيئة الأسرى: استهداف الاحتلال للإعلام الرسمي دليل على صدق رسالته

هيئة الأسرى: استهداف الاحتلال للإعلام الرسمي دليل على صدق رسالته

الأسرى يستعدون لمعركة الإضراب المفتوح بعد يومين وقيادات تشرع بها اليوم

الأسرى يستعدون لمعركة الإضراب المفتوح بعد يومين وقيادات تشرع بها اليوم

فتح تصدر بيانًا صحفيًا في الذكرى الـ 55 لمعركة الكرامة

فتح تصدر بيانًا صحفيًا في الذكرى الـ 55 لمعركة الكرامة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

منوعات

رانيا يوسف تثير الشكوك حول علاقتها مع أحمد الفيشاوي

رانيا يوسف تثير الشكوك حول علاقتها مع أحمد الفيشاوي

بالفيديو.. ويل سميث يرقص مع أحمد سعد على ألحان &quot;اليوم الحلو ده&quot;

بالفيديو.. ويل سميث يرقص مع أحمد سعد على ألحان "اليوم الحلو ده"

ضياء عبد الخالق يثير الجدل بعد حديثه عن عادل إمام

ضياء عبد الخالق يثير الجدل بعد حديثه عن عادل إمام

دينا الشربيني تبدأ موسم رمضان قبل انطلاقه رسمياً

دينا الشربيني تبدأ موسم رمضان قبل انطلاقه رسمياً

نانسي عجرم تتألق بالأسود في حفلها الأخير

نانسي عجرم تتألق بالأسود في حفلها الأخير

بالصور.. جوري بكر تتصدر الترند بعد حفل زفافها

بالصور.. جوري بكر تتصدر الترند بعد حفل زفافها

رضوى الشربيني توجه رسالة صادمة للرجال

رضوى الشربيني توجه رسالة صادمة للرجال

ياسمين عز تثير الجدل: هتشوفيني على قلبك

ياسمين عز تثير الجدل: هتشوفيني على قلبك

بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها الـ59 في دبي

بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها الـ59 في دبي

بعد ظهورها بكدمات في وجهها.. ياسمين صبري تثير قلق الجمهور

بعد ظهورها بكدمات في وجهها.. ياسمين صبري تثير قلق الجمهور

عربي

سعيّد: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية وتونس ليست تحت &quot;الانتداب&quot;

سعيّد: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية وتونس ليست تحت "الانتداب"

بماذا علقت مصر على تصريحات سموتريتش؟

بماذا علقت مصر على تصريحات سموتريتش؟

خارجية الاحتلال: إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن

خارجية الاحتلال: إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن

الأردن تستدعي سفير الاحتلال في عمان على خلفية تصريحات سموتريتش

الأردن تستدعي سفير الاحتلال في عمان على خلفية تصريحات سموتريتش