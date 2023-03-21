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شؤون فلسطينية

شاباك يزعم إحباط عملية بالقدس بتوجيه من فصيل فلسطيني في القطاع

شاباك يزعم إحباط عملية بالقدس بتوجيه من فصيل فلسطيني في القطاع
جنود جيش الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
زعم (شاباك) الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه أحبط مؤخرًا عملية إطلاق نار كانت ستنفذ الأيام المقبلة باستخدام مسدس في القدس، وذلك بالتنسيق مع الجيش والشرطة.

واتهم شاباك، فلسطينيين ينشطان في "لجان المقاومة" برفح جنوب قطاع غزة، بتجنيد فلسطينيين من الضفة الغربية لتنفيذ هجمات، وخلال ذلك تم إحباط العملية بالقدس، بحسب بيانه.

وأشار البيان إلى أن "الخلية حاولت مساعدة فلسطينيين على تلقي تدريبات عسكرية وشراء أسلحة لتنفيذ هجمات"، مشيرًا إلى أنه تم اعتقال العديد ممن تم تجنيدهم بينهم اثنين خططا لعملية في القدس وأحدهما تسلم مسدسًا للتنفيذ"، وفق موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

واعتقل الشهر الماضي شقيقان تم تجنيدهما لتنفيذ عملية باستخدام القنابل، حسب مزاعم الاحتلال.

وحمل البيان حركة حماس في قطاع غزة المسؤولية عن نشاطات "لجان المقاومة" باعتبار أنها تدعمها وتمولها، وفق قوله.

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