هيئة الأسرى: استهداف الاحتلال للإعلام الرسمي دليل على صدق رسالته

أشادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالجهود العظيمة للإعلام الرسمي، الذي يخوض معركة التحدي والصمود إلى جانب أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال ومعتقلاته، والذين يستعدون لخوض أقوى وأشرس معركة خلال الساعات القادمة ضد إدارة سجون الاحتلال وسياساتها.







وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن "إجراءات حكومة الاحتلال بملاحقة العاملين في الإعلام الرسمي، وإغلاق مكتب تلفزيون فلسطين وإذاعة صوت فلسطين في القدس، يدلل على صدق الكلمة لهذا الإعلام، الذي رهن نفسه لخدمة أسرانا ومناضلينا وقضيتهم".

رام الله - دنيا الوطنووجهت التحية إلى جميع كوادر الإعلام الرسمي، وإلى البرامج النابضة بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية، مؤكدةً أننا سنكون جنودا حقيقيين إلى جانب إعلامنا الرسمي في مواجهة هذه التحديات.وأضافت الهيئة "نتحد جميعاً إلى جانب أسرانا وأسيراتنا، وقرار ملاحقة الإعلام الرسمي ليس بجديد، وعلى هذا الاحتلال أن يعلم جيداً أن كل هجمة وكل جولة من هذا الحقد، لن تزيدنا إلا مزيداً من التحدي، وأن مكتبنا في القدس تحت تصرف طاقم الإعلام الرسمي على مدار الساعة".