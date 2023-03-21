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شؤون فلسطينية

بالأسماء.. قادة الحركة الأسيرة في السجون يشرعون اليوم بالإضراب المفتوح

بالأسماء.. قادة الحركة الأسيرة في السجون يشرعون اليوم بالإضراب المفتوح
مصلحة سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
سلّمت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة ممثلة للفصائل كافة، وقيادة الإضراب عن الطعام، اليوم الثلاثاء، رسالة لإدارة سجون الاحتلال، تتضمن قرار الأسرى الإضراب عن الطعام، في أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد فشل جلسات الحوار على مدار الساعات الماضية.

وقال نادي الأسير، في تصريح صحفي، إن "الرسالة تضمنت قرار الأسرى الإضراب عن الطعام، وفي مقدمتهم أعضاء لجنة الطوارئ العليا، التي تمثل كل الفصائل"، مؤكدة أن بيانا تفصيليا عن اللجنة سيصدر خلال ساعات.

وكان نادي الأسير قد أشار في وقت سابق، أن الأسرى في سجون الاحتلال يعيشون ساعات حاسمة قبل أيام من بدء معركة الإضراب عن الطعام.

وأكد أن مصلحة إدارة السجون، حتى اللحظة، ترفض التراجع عن إجراءاتها التي أعلنت عنها بتوصية من وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير.

ويواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال لليوم الـ 36 على التوالي، خطواتهم النضالية، ضمن البرنامج الذي أعدته الحركة الأسيرة، لمواجهة سياسات بن غفير، والإجراءات القمعية بحقهم.

يشار إلى أن بعض قيادات الأسرى شرعوا اليوم بالإضراب عن الطعام ومنهم: محمد الطوس، وعمار مرضي، ونائل أبو العسل، وأشرف زغير، وزيد بسيسو، وزكريا زبيدي، ووجدي جودة، على أن يتبعهم باقي الأسرى يوم الخميس.

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