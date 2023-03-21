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شؤون فلسطينية

الأسرى يستعدون لمعركة الإضراب المفتوح بعد يومين وقيادات تشرع بها اليوم

الأسرى يستعدون لمعركة الإضراب المفتوح بعد يومين وقيادات تشرع بها اليوم
أسرى فلسطينيون
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي خطواتهم التصعيدية، لليوم الـ 36 على التوالي ضد سياسة الاحتلال التنكيلية، وسط استعدادات للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، بعد فشل جلسات الحوار مع إدارة سجون الاحتلال.

وتشرع قيادات من لجنة طوارئ الحركة الأسيرة اليوم الثلاثاء، بالإضراب عن الطعام، وسط استعدادات مكثفة وحالة تعبئة غير مسبوقة داخل السجون قبيل ساعات من بدء الأسرى معركة الإضراب المفتوح عن الطعام "الحرية أو الشهادة" المقررة بعد غدٍ الخميس.

 وسلمت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة رسالة لإدارة السّجون، تتضمن قرار الأسرى بالإضراب عن الطعام، وفي مقدمتهم أعضاء لجنة الطوارئ العليا التي تمثل كافة الفصائل.

 دخول قيادات من الحركة الوطنية الأسيرة لهذه المعركة يؤكد على جدية الأسرى وتنفيذ خطواتهم على قاعدة الوحدة والتلاحم، وعلى قلب رجل واحد، وهو ما سيعطي هذه المعركة شراسة أكبر ومشاركة أوسع من قبل الأسرى على صعيد الإعداد.

وتتواصل الدعوات لنصرة الأسرى في معركتهم ضد إدارة سجون الاحتلال، ووجوب تلبية دعوتهم والمشاركة الفاعلة في فعاليات إسنادهم والتضامن معهم.

ودعت حراكات فلسطينية، جماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة، للمشاركة في مسيرات غضب دعما للأسرى في سجون الاحتلال، يوم غد الثلاثاء بعد صلاة العشاء مباشرة، في تمام الساعة 7:30 مساء.

 ودعت كل من فصائل العمل الوطني والإسلامي ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، إلى جانب الحركة الوطنية الأسيرة ومؤسسات الأسرى، للمشاركة في “مسيرات الغضب”، بالتزامن مع استمرار خطواتهم النضالية.

يشار إلى أن الأسرى شرعوا في 14 شباط/ فبراير الماضي، بخطوات نضالية، بعد أنّ أعلنت إدارة السّجون، وتحديدًا في سجن (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها "بن غفير".

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