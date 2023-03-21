فتح تصدر بيانًا صحفيًا في الذكرى الـ 55 لمعركة الكرامة

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن العبرة الأهم المستفادة من النصر العظيم في معركة الكرامة المجيدة هو التلاحم الرائع بين الجيش العربي الأردني والفدائيين الفلسطينيين في ميدان المعركة.







وأوضحت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية في الذكرى الـ 55 لمعركة الكرامة، التي تصادف، اليوم الإثنين، 21 آذار/ مارس من كل عام، أن قرار وإرادة الصمود ومواجهة عدوان جيش الاحتلال، رغم اختلال ميزان القوى العسكري، هو الذي قاد إلى تحقيق النصر على الجيش الذي كان يقال له إنه "لا يُهزم".

رام الله - دنيا الوطنوقالت: لقد حققت مجموعة قليلة من فدائيي فتح وفصائل الثورة الفلسطينية، التي تلقّت الدعم والإسناد من أشقائها في الجيش الأردني معجزة عسكرية، خصوصا إذا أخذنا بالاعتبار حجم القوة العسكرية الإسرائيلية المعتدية، بما لديها من دبابات ومجنزرات وغطاء مدفعي ومن سلاح الجو. وأكدت أن الفدائيين، الذين لم يكن لديهم سوى الأسلحة الفردية البسيطة، قد صنعوا النصر لأنهم تسلحوا بإرادة القتال والصمود والإيمان بأنهم يقاتلون من أجل قضية عادلة وحق شعبهم في الحرية والاستقلال الوطني.وأشارت الحركة إلى أن معركة الكرامة تشكل لحظة تاريخية مضيئة، يجب أن تبقى حية في ذاكرة شغبنا وفي ذاكرة الشعب الأردني الشقيق الشريك في صناعة هذه اللحظة، وفي ذاكرة أمتنا العربية لتكون محفزا لنهوضها، وتحقيق وحدتها، في وجه كل أشكال العدوان والهيمنة.ودعت جماهير شعبنا إلى الوحدة والتلاحم وعدم السماح للانقسام بأن يستمر، لأنه وصفة من صنع العدو الإسرائيلي وداعميه، مؤكدة أن الوحدة الوطنية هي الركيزة الأساسية لإلحاق الهزيمة بالاحتلال وتحقيق هدف الحرية والاستقلال.