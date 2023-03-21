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مسؤول إسرائيلي يُهاتف وزير الخارجية الأردني بعد تصريحات سموتريتش

مسؤول إسرائيلي يُهاتف وزير الخارجية الأردني بعد تصريحات سموتريتش
تساحي هنغبي
رام الله - دنيا الوطن
هاتف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، الليلة الماضية، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بعد ظهور وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على منصة خطاب في فرنسا ظهر عليها خارطة تحمل اسم إسرائيل، وتتضمن الأراضي الأردنية.

وبحسب موقع (واي نت) الإسرائيلي، فإن هنغبي أكد للصفدي على التزام الحكومة الإسرائيلية باتفاق السلام الموقع بينهما والذي عزز الاستقرار والأمن في المنطقة لمدة 30 عامًَا.

وشدد هنغبي على التزام حكومته بوحدة أراضي المملكة الهاشمية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المملكة خاصة بعد احتضانها اجتماع العقبة، ومشاركتها في اجتماع شرم الشيخ، ومساهمتها في إنجاحهما.

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