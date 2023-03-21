هنية يُعقب على تصريحات سموتريتش ويوجه دعوة للمجتمع الدولي

رام الله - دنيا الوطن

عقب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، الليلة الماضية، على تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش الأخيرة.







وقال هنية: إن "التصريحات التي أدلى بها سموتريتش تجاه نفي وجود الشعب الفلسطيني شديدة الخطورة، وهي تعبير عن رغبة في التطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وتنذر بتكرار المجازر التي وقعت عام 48".





وأضاف: إن ما قاله من توجهات بحق الأردن الشقيق تكشف العقيدة السياسية للاحتلال وتدلل بأن الخطر على الأردن هو ذاته الخطر على فلسطين بما يستوجب إدارة حوار استراتيجي مع الأردن لمواجهة هذه التوجهات الخطيرة.

ودعا هنية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه السياسة التي وصفها بالإرهابية المتعارضة مع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية كافة.