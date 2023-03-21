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تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الجمعة

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الجمعة
طقس فلسطين في رمضان أكثر اعتدالاً
رام الله - دنيا الوطن
كشفت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، عن طقس فلسطين، حيث أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بحدود ثلاث درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء وتستقر الأجواء خلال ساعات الليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وأما طقس فلسطين هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئيا وباردا والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما طقس فلسطين غداً الأربعاء، غائما جزئيا الى صاف ربيعيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ربيعيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم ربيعيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين ويحتمل في ساعات الليل المتأخرة هطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة لتشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر.

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