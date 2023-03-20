شؤون فلسطينية

حركة المقاومة الشعبية في سوريا تقدم واجب العزاء باستشهاد قائد سرايا القدس علي الأسود

حركة المقاومة الشعبية في سوريا تقدم واجب العزاء باستشهاد قائد سرايا القدس علي الأسود
جانب من المشاركة في العزاء
رام الله - دنيا الوطن
قام الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين، أبو قاسم دغمش ووفد الحركة الذي يزور سوريا بتقديم واجب العزاء باستشهاد القائد في
سرايا القدس علي الأسود  في العاصمة السورية دمشق، حيث التقى عدداً من قيادات الفصائل الفلسطينية المقيمة في دمشق.

من جانبه، ألقى رزق عروق، نائب الأمين العام، كلمة باسم الحركة، قدم فيها التعازي لقيادة حركة الجهاد الإسلامي وشعبنا في سوريا بفقيد المقاومة الشهيد الأسود.

وأكد عروق على وحدة مقاومة شعبنا في كل مكان حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال.

وشدد على أن المقاومة عازمة على استعادة الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وقراهم، وأن موعدنا في القدس المحررة من دنس الاحتلال.

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