دولي

كنيست تصادق بأغلبية على قانون "درعي 2".. ولبيد يشن هجومًا

كنيست تصادق بأغلبية على قانون "درعي 2".. ولبيد يشن هجومًا
كنيست الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
صادقت كنيست الإسرائيلية، مساء يوم الإثنين، بالقراءة الأولى على قانون يمنع تدخل المحكمة العليا في تعيين الوزراء.

ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي، فإنه كنيست صادقت بأغلبية 63 عضو على "قانون درعي 2" والذي يمنع المحكمة العليا من التدخل في التعيينات الوزارية.

وفي السياق، هاجم زعيم المعارضة، رئيس الوزراء السابق لحكومة الاحتلال، يائير لبيد، المصادقة على القانون.

وقال لبيد: إنه "يوم فرحة للمجرمين، تمت المصادقة بالقراءة الأولى على القانون الذي من شأنه أن يسمح للمجرم زعيم شاس أرييه درعي المُدان مرتين، بأن يعود ليكون وزيرًا"، وفق تصريحه.

وأكمل: "هذا هو الشيء الوحيد الذي تهتم به هذه الحكومة، ليس تكلفة المعيشة ولا الصحة ولا الأمن، وإنما فقط قوانين الفساد ورعاية المصالح الخاصة".

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