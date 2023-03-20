نيابة عن الرئيس عباس.. السفير أبو عيطة يكرم المناضل الجزائري محمد الطاهر

كرّم سفير دولة فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة، نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، المناضل الجزائري محمد الطاهر، تقديرا لجهوده في مناصرة الحقوق الفلسطينية، ضمن فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.







واستهل التكريم بالنشيدين الوطنيين الفلسطيني والجزائري، ثم الترحم على أرواح شهداء فلسطين والجزائر، وحضره كادر سفارة دولة فلسطين، ونخبة من الشخصيات المجتمعية والسياسية، ووسائل إعلام.

رام الله - دنيا الوطنوعدّد السفير أبو عيطة، في كلمته بهذه المناسبة، مناقب المناضل الطاهر، ودوره الكبير في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.بدوره، قال الطاهر، في كلمته، إن هذا التكريم إنما هو تكريم لأمة الجزائر، وهو إن استلمه فإنه يستلمه نيابة عن الجزائر، مؤكدا أن ما قام به تجاه فلسطين هو واجب ولا ينتظر عليه شكرا.