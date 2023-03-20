هراري: المالكي يضع إكليلا من الزهور على النصب المخصص لأبطال حرب التحرير الزيمبابوية

وضع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الإثنين، في مستهل زيارته الرسمية لجمهورية زيمبابوي، إكليلا من الزهور على نصب الأبطال القوميين، تكريما لمن ناضلوا في سبيل تحرير بلادهم، حيث نالت جمهورية زيمبابوي استقلالها في 18-4-1980.







وتستمر زيارة الوزير المالكي لجمهورية زيمبابوي ثلاثة أيام، يلتقي خلالها الرئيس ايميرسون منانغاغوا، ونائبه، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس النواب ووزير الخارجية، وعددا آخر من الوزراء والمسؤولين الرسميين.

رام الله - دنيا الوطنوتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير آفاق التعاون في مجالات تنموية مختلفة، حيث تعتبر زيمبابوي من الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني بشكل مبدئي وثابت، وتساند مبادرات فلسطين وحراكها الدبلوماسي على مختلف الأصعدة.وسيجري المالكي عددا من اللقاءات الهامة يطلع خلالها المسؤولين في هذا البلد الصديق على آخر التطورات السياسية والمستجدات على الأرض، والاتفاق على برامج تعاون ثنائي في مجالات مختلفة أهمها القطاع الزراعي وتبادل الخبرات ليصار إلى تنفيذها عبر الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، بما يحقق المصلحة المشتركة لكلا البلدين.ويضم الوفد، برئاسة الوزير المالكي، وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح، ومساعد الوزير للتعاون الدولي، مدير عام "بيكا" السفير عماد الزهيري، وسفير دولة فلسطين لدى زيمبابوي تامر المصري، والدبلوماسيتين شهد أبو غربية ودينا جبارين، وكادر سفارة دولة فلسطين في هراري.