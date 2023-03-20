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بماذا علقت مصر على تصريحات سموتريتش؟

بماذا علقت مصر على تصريحات سموتريتش؟
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد على رفض مصر الكامل للتصريحات التى أدلى بها وزير المالية فى الحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني بإرثه وثقافته وتاريخه وهويته.

وأكد السفير أبو زيد، يوم الإثنين، أن تلك التصريحات غير مسؤولة وتحريضية، وما تحمله من إيماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا، وتؤجج مشاعر الغضب والاحتقان عند جموع الشعب الفلسطيني، بل وشعوب العالم الحر وأصحاب الضمائر الحية حول العالم.

واعتبر أن مثل تلك التصريحات تقوض المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك الذي يتزامن هذا العام مع الأعياد المسيحية واليهودية، وجميعها أعياد ترسي معاني التسامح والسلام واحترام الآخر.

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