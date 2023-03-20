مدى: حظر صوت فلسطين إسكات لصوت جميع الفلسطينيين

استنكر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) التصريحات العنصرية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير التي أطلقها اليوم الاثنين وتقضي بحظر بث أو وضع نقاط بث وإغلاق أي مقر لإذاعة صوت فلسطين في مدينة القس المحتلة أو داخل حدود الأراضي المحتلة عام 1948، وتوجيه استدعاءات رسمية من شرطة الاحتلال لأربع صحفيين من العاملين في الإذاعة.







وينظر مدى بخطورة بالغة لهذه التصريحات التي هي سلسلة في نهج الاحتلال القائم على الاختراق الواضح والصريح لحرية الصحافة ولجميع القوانين الدولية التي تكفلها، حيث تعمّد الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلاله الضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران 1967 إسكات صوت الصحافة الفلسطينية، التي تعمل على نقل الواقع المرير الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحقهم، إذ أن حظر "صوت فلسطين" هو إسكات لجميع الفلسطينيين.

رام الله - دنيا الوطنوأكد أن جميع ممارسات الاحتلال ضد الصحفيين/ات ومحاربته للمؤسسات الإعلامية في الضفة الغربية ومدينة القدس وفي قطاع غزة لن تنال من عزيمتهم، ولن تثنيهم عن مواصلة رسالتهم الإعلامية وأداء واجبهم بنقل معاناة الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات الاحتلال بحقه بكل مهنية ووطنية.كما استنكر مركز مدى استدعاء شرطة الاحتلال لأربعة من الصحفيين المقدسين العاملين لدى الإذاعة للتحقيق على خلفية عملهم الصحفي ويعتبره مساس بحرية التعبير ومحاولة لإشاعة الخوف بينهم.وأعرب عن بالغ قلقه من اتساع دائرة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الحريات الإعلامية فإنه يجدد مطالبته المؤسسات الحقوقية والدولية المهتمة بالحريات الإعلامية للتحرك الجاد والضغط على سلطات الاحتلال لوقف التضييق على المؤسسات الإعلامية ومنع وزير الأمن القومي من تنفي تهديداته بحظر صوت فلسطين، ولوقف جميع الاعتداءات التي تستهدف حرية الصحافة والصحفيين في فلسطين.