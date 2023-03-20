وزير الثقافة رداً على سموتريتش: اختراع مليون كذبة لا يخلق حقيقة واحدة

خاص دنيا الوطنعلق وزير الثقافة الفلسطيني، الدكتور عاطف أبو سيف، على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، قائلاً: "إن وجود الاحتلال عشرات السنين لا يغير من حقيقة أنهم لصوص مزيفون ليسوا أصحاب أي حق في البلاد".وأكد أبو سيف، في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أن "الغائب الحقيقي عن تاريخ البلاد الحقيقي هو الاحتلال التي لم تثبت الدلائل المادية واللقى الأثرية أي علاقة له فيها ولم تدعم أياً من الأكاذيب التي تم صناعتها من أجل تأسيس المشروع الكولينيالي الإحلالي للاستيلاء على فلسطين".وأضاف: أن "شعب فلسطين موجود منذ بداية الحضارة في البلاد وهو الوريث الشرعي لكل ما مر بها وعليها من حضارات ومنجزات لأنه صاحب الحق الطبيعي فيها فقد ارتبط بها في الكتب المقدسة وقبل الكتب المقدسة وكل اللقى الأثرية والشواهد المادية وغير المادية تكشف عمق ارتباطه بها".وتابع: "لسنا بحاجة لشهادة أحد لأن البلاد تشهد لنا".وقال، وزير الثقافة الفلسطيني: "إذا أراد سموترتش أن يكون فلسطينيناً فذلك لا يكون عبر سرقة أرض الفلسطينيين فالشعب الفلسطيني شعب أصيل ووجوده متواصل على أرضه قبل بزوغ فجر التاريخ وأن وجود جدته قبل مائة عام في المطلة يثبت بشكل قاطع أنها مستعمرة جاءت من خارج البلاد ضمن المشروع الصهيوني وأن اختراع مليون كذبة لا يخلق حقيقة واحدة".وختم أبو سيف بالقول: "إن هذه التصريحات هي جزء من حرب الرواية التي يشنها الاحتلال على شعبنا والتي تشمل إلى جانب سرقة البلاد ومصادرة الأرض وطرد السكان وتهويد معالم المدن والبلدات والقرى سرقة تراثنا غير المادي وسرقة تاريخنا وتزوير آثار أجدادنا وتعميم رواية مزيفة عن البلاد تتوافق مع مشروع سرقتها واختطاف هويتها".وزاد "ولكن في المحصلة هذا لا يؤثر شيئاً على نضال شعبنا الذي صمد في وجه "المحرقة" والإبادة التي أرداتها الحركة الصهيونية خلال النكبة وواصل كفاحه من أجل استعادة بلاده. هذا البقاء والصمود هو ما يرعب سموترتش وقطعان المستوطنين والاحتلال لأنه يعني أن شعبنا لم يستسلم ولن يستسلم".وكان وزير مالية الاحتلال، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، زعم خلال تصريحات له أنه "لا يوجد شعب فلسطيني وأن هذا ليس سوى اختراع يعود عمره الى أقل من مائة عام".وتابع سموتريتش القول: إن "العرب اخترعوا شعباً وهمياً من اجل التصدي للحركة الصهيونية، وإن هذه الحقيقة التاريخية يجب أن تُسمع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن".