القواسمي: تصريحات سموتريتش عنصرية وحاقدة وفاشية

قال عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامة القواسمي، اليوم الإثنين، إن "تصريحات الوزير الإسرائيلي سموتريتش عنصرية وحاقدة وفاشية".





وأضاف القواسمي: "كما وتدلل على النوايا الحقيقية لحكومة تل أبيب التي تنكر أصلا وجود الشعب الفلسطيني"، مشددا على أن الفلسطينيين هم الحقيقة الراسخة على هذه الأرض، وسنبقى حتى كنس الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا.







وتابع: "سموتريتش ينظر إلى نفسه بالمرآه، فيقوم برمي الاتهامات على الفلسطينيين"، مؤكدا "أن الفلسطينيين هم ذاتهم الكنعانيون الذين سكنوا هذه الأرض منذ أكثر من خمسة آلاف سنة، ولم ينقطع وجودهم عن هذه الأرض ليوم واحد".

رام الله - دنيا الوطن