شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يُعلن عن إجراءات مدنية لصالح أهالي الضفة وغزة خلال رمضان

جيش الاحتلال يُعلن عن إجراءات مدنية لصالح أهالي الضفة وغزة خلال رمضان
حواجز للاحتلال- صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الإثنين، طبيعة الإجراءات المدنية التي سيسمح بها للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر رمضان 2023.

وجاء في البيان، أنه سيسمح بدخول المصلين الفلسطينيين من الضفة الغربية لأداء الصلاة أيام الجمعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بحيث يمكن دخول النساء من كل الأعمار والأولاد دون 12 عامًا والرجال فوق 55 عامًا بدون تصريح، أما الرجال بين 45 و 55 عامًا يشترط دخولهم بحيازة تصريح عن طريق الارتباط الفلسطيني.

وأضاف: "أنه يمكن مغادرة الفلسطينيين من منطقة الضفة الغربية إلى الخارج عن طريق مطار رامون الدولي على متن رحلات خاصة"، مؤكداً أنه سيتم توسيع دوام المعابر المختلفة وسيعلن عن تفاصيل ذلك لاحقا.

ووفق البيان، فإنه تمت الموافقة على زيارات عائلية في إسرائيل من أجل سكان الضفة وكذلك زيارات عائلية إلى الضفة للأقارب القادمين من الدول العربية.

وأكد أنه سيتم فتح حصص معينة لسكان قطاع غزة للزيارات في القدس في أيام الأحد حتى الخميس من أجل النساء فوق 50 عامًا والرجال فوق 55 عامًا.

أخبار ذات صلة

فصيل فلسطيني يُطالب بالتراجع عن قرار زيادة الضرائب والرسوم الجمركية بغزة

فصيل فلسطيني يُطالب بالتراجع عن قرار زيادة الضرائب والرسوم الجمركية بغزة

وزير الثقافة رداً على سموتريتش: اختراع مليون كذبة لا يخلق حقيقة واحدة

وزير الثقافة رداً على سموتريتش: اختراع مليون كذبة لا يخلق حقيقة واحدة

القواسمي: تصريحات سموتريتش عنصرية وحاقدة وفاشية

القواسمي: تصريحات سموتريتش عنصرية وحاقدة وفاشية

جيش الاحتلال يُعلن عن إجراءات مدنية لصالح أهالي الضفة وغزة خلال رمضان

جيش الاحتلال يُعلن عن إجراءات مدنية لصالح أهالي الضفة وغزة خلال رمضان

أدان قرار بن غفير الأخير.. تفاصيل الجلسة الحكومية لمجلس الوزراء

أدان قرار بن غفير الأخير.. تفاصيل الجلسة الحكومية لمجلس الوزراء

طولكرم: الاحتلال يستولي على منزل أسير محرر ويحوله لثكنة عسكرية

طولكرم: الاحتلال يستولي على منزل أسير محرر ويحوله لثكنة عسكرية

نقابة الصحفيين تُصدر بيانًا عقب قرار بن غفير إغلاق مقرات تلفزيون فلسطين

نقابة الصحفيين تُصدر بيانًا عقب قرار بن غفير إغلاق مقرات تلفزيون فلسطين

رئيسا بلدية الخليل ومجلس العلماء الإندونيسي يَضعان حجر الأساس للمستشفى التأهيلي

رئيسا بلدية الخليل ومجلس العلماء الإندونيسي يَضعان حجر الأساس للمستشفى التأهيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القواسمي: تصريحات سموتريتش عنصرية وحاقدة وفاشية

القواسمي: تصريحات سموتريتش عنصرية وحاقدة وفاشية

رئيسا بلدية الخليل ومجلس العلماء الإندونيسي يَضعان حجر الأساس للمستشفى التأهيلي

رئيسا بلدية الخليل ومجلس العلماء الإندونيسي يَضعان حجر الأساس للمستشفى التأهيلي

بطريركية القدس تدعو المجتمع الدولي لتعزيز الوصاية الهاشمية لمواجهة التصعيد ضد المقدسات

بطريركية القدس تدعو المجتمع الدولي لتعزيز الوصاية الهاشمية لمواجهة التصعيد ضد المقدسات

المفتي العام يلتقي مدير عام مصلحة مياه محافظة القدس

المفتي العام يلتقي مدير عام مصلحة مياه محافظة القدس

الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تُعلقان على قرار بن غفير بشأن صوت فلسطين

الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تُعلقان على قرار بن غفير بشأن صوت فلسطين

مقتل مستوطن متأثرًا بجراحه الخطيرة بعملية ديزنغوف قبل أسبوع

مقتل مستوطن متأثرًا بجراحه الخطيرة بعملية ديزنغوف قبل أسبوع

الإسلامية المسيحية تدين الاعتداء على كنيسة الجثمانية وتحذر من مخطط إسرائيلي يستهدف الوجود المسيحي

الإسلامية المسيحية تدين الاعتداء على كنيسة الجثمانية وتحذر من مخطط إسرائيلي يستهدف الوجود المسيحي

بن غفير يأمر بإغلاق إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية بالقدس وأراضي 48

بن غفير يأمر بإغلاق إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية بالقدس وأراضي 48

منوعات

دينا الشربيني تبدأ موسم رمضان قبل انطلاقه رسمياً

دينا الشربيني تبدأ موسم رمضان قبل انطلاقه رسمياً

نانسي عجرم تتألق بالأسود في حفلها الأخير

نانسي عجرم تتألق بالأسود في حفلها الأخير

بالصور.. جوري بكر تتصدر الترند بعد حفل زفافها

بالصور.. جوري بكر تتصدر الترند بعد حفل زفافها

ياسمين عز تثير الجدل: هتشوفيني على قلبك

ياسمين عز تثير الجدل: هتشوفيني على قلبك

بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها الـ59 في دبي

بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها الـ59 في دبي

بعد ظهورها بكدمات في وجهها.. ياسمين صبري تثير قلق الجمهور

بعد ظهورها بكدمات في وجهها.. ياسمين صبري تثير قلق الجمهور

تدهور الحالة الصحية لشيرين الطحان بعد إصابتها بالسرطان

تدهور الحالة الصحية لشيرين الطحان بعد إصابتها بالسرطان

بالصور.. شيري عادل تقضي شهر العسل في المالديف

بالصور.. شيري عادل تقضي شهر العسل في المالديف

وفاة الفنانة المصرية لبنى محمود

وفاة الفنانة المصرية لبنى محمود

بالصور.. نيكول سابا بصحبة ياسر الحريري للاحتفال بعيد الأم في الأردن

بالصور.. نيكول سابا بصحبة ياسر الحريري للاحتفال بعيد الأم في الأردن

عربي

الإمارات: موقفنا واضح بشأن ضرورة عودة سوريا لمحيطها العربي

الإمارات: موقفنا واضح بشأن ضرورة عودة سوريا لمحيطها العربي

أول تصريح للبرهان بعد إعلان موعد الاتفاق السياسي النهائي في السودان

أول تصريح للبرهان بعد إعلان موعد الاتفاق السياسي النهائي في السودان

رسمياً.. السعودية تُعلن موعد تحري هلال شهر رمضان

رسمياً.. السعودية تُعلن موعد تحري هلال شهر رمضان

صور.. بشار الأسد يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

صور.. بشار الأسد يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية