جيش الاحتلال يُعلن عن إجراءات مدنية لصالح أهالي الضفة وغزة خلال رمضان

ووفق البيان، فإنه تمت الموافقة على زيارات عائلية في إسرائيل من أجل سكان الضفة وكذلك زيارات عائلية إلى الضفة للأقارب القادمين من الدول العربية.





رام الله - دنيا الوطنكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الإثنين، طبيعة الإجراءات المدنية التي سيسمح بها للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر رمضان 2023.وجاء في البيان، أنه سيسمح بدخول المصلين الفلسطينيين من الضفة الغربية لأداء الصلاة أيام الجمعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بحيث يمكن دخول النساء من كل الأعمار والأولاد دون 12 عامًا والرجال فوق 55 عامًا بدون تصريح، أما الرجال بين 45 و 55 عامًا يشترط دخولهم بحيازة تصريح عن طريق الارتباط الفلسطيني.وأضاف: "أنه يمكن مغادرة الفلسطينيين من منطقة الضفة الغربية إلى الخارج عن طريق مطار رامون الدولي على متن رحلات خاصة"، مؤكداً أنه سيتم توسيع دوام المعابر المختلفة وسيعلن عن تفاصيل ذلك لاحقا.وأكد أنه سيتم فتح حصص معينة لسكان قطاع غزة للزيارات في القدس في أيام الأحد حتى الخميس من أجل النساء فوق 50 عامًا والرجال فوق 55 عامًا.