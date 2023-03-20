خارجية الاحتلال: إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الخارجية لحكومة الاحتلال، مساء يوم الإثنين، مدى التزام إسرائيل في اتفاقية السلام بينها والمملكة الأردنية الهاشمية.وقالت الخارجية الإسرائيلية: إن "إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن، ولم يطرأ أي تغيير على موقفها الذي يعترف بوحدة أراضي المملكة".وكانت وزارة الخارجية الأردنية، قد صرحت أن استخدام وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش خلال مشاركته في فعالية عقدت يوم أمس في باريس، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية، يمثل تصرفاً "تحريضياً أرعناً"، وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.وأدان الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها سموتريتش إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، وحذرت من خطورة هذه التصرفات العنصرية المتطرفة.وقال المجالي: إن الوزارة تؤكد ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية باتخاذ موقف صريح وواضح إزاء هذه التصرفات المتطرفة، والتصريحات التحريضية الحاقدة المرفوضة من وزير عامل في الحكومة الإسرائيلية.