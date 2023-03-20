عربي

خارجية الاحتلال: إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن

خارجية الاحتلال: إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن
العاهل الأردني ونتنياهو والرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الخارجية لحكومة الاحتلال، مساء يوم الإثنين، مدى التزام إسرائيل في اتفاقية السلام بينها والمملكة الأردنية الهاشمية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية: إن "إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن، ولم يطرأ أي تغيير على موقفها الذي يعترف بوحدة أراضي المملكة".

وكانت وزارة الخارجية الأردنية، قد صرحت أن استخدام وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش خلال مشاركته في فعالية عقدت يوم أمس في باريس، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية، يمثل تصرفاً "تحريضياً أرعناً"، وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

وأدان الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها سموتريتش إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، وحذرت من خطورة هذه التصرفات العنصرية المتطرفة.

وقال المجالي: إن الوزارة تؤكد ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية باتخاذ موقف صريح وواضح إزاء هذه التصرفات المتطرفة، والتصريحات التحريضية الحاقدة المرفوضة من وزير عامل في الحكومة الإسرائيلية.

أخبار ذات صلة

خارجية الاحتلال: إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن

خارجية الاحتلال: إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن

الخارجية الأردنية تُعقب على تصريحات سموتريتش وتتوعد بالتصدي لها

الخارجية الأردنية تُعقب على تصريحات سموتريتش وتتوعد بالتصدي لها

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ شعب كازاخستان بنجاح الانتخابات البرلمانية

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ شعب كازاخستان بنجاح الانتخابات البرلمانية

الإمارات: موقفنا واضح بشأن ضرورة عودة سوريا لمحيطها العربي

الإمارات: موقفنا واضح بشأن ضرورة عودة سوريا لمحيطها العربي

أول تصريح للبرهان بعد إعلان موعد الاتفاق السياسي النهائي في السودان

أول تصريح للبرهان بعد إعلان موعد الاتفاق السياسي النهائي في السودان

رسمياً.. السعودية تُعلن موعد تحري هلال شهر رمضان

رسمياً.. السعودية تُعلن موعد تحري هلال شهر رمضان

صور.. بشار الأسد يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

صور.. بشار الأسد يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

الكويت: المحكمة الدستورية تبطل انتخابات مجلس الأمة 2022

الكويت: المحكمة الدستورية تبطل انتخابات مجلس الأمة 2022

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني: إغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدمات للإعلام الرسمي قرار عنصري

المجلس الوطني: إغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدمات للإعلام الرسمي قرار عنصري

القواسمي: تصريحات سموتريتش عنصرية وحاقدة وفاشية

القواسمي: تصريحات سموتريتش عنصرية وحاقدة وفاشية

طولكرم: الاحتلال يستولي على منزل أسير محرر ويحوله لثكنة عسكرية

طولكرم: الاحتلال يستولي على منزل أسير محرر ويحوله لثكنة عسكرية

رئيسا بلدية الخليل ومجلس العلماء الإندونيسي يَضعان حجر الأساس للمستشفى التأهيلي

رئيسا بلدية الخليل ومجلس العلماء الإندونيسي يَضعان حجر الأساس للمستشفى التأهيلي

بطريركية القدس تدعو المجتمع الدولي لتعزيز الوصاية الهاشمية لمواجهة التصعيد ضد المقدسات

بطريركية القدس تدعو المجتمع الدولي لتعزيز الوصاية الهاشمية لمواجهة التصعيد ضد المقدسات

المفتي العام يلتقي مدير عام مصلحة مياه محافظة القدس

المفتي العام يلتقي مدير عام مصلحة مياه محافظة القدس

الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تُعلقان على قرار بن غفير بشأن صوت فلسطين

الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تُعلقان على قرار بن غفير بشأن صوت فلسطين

الرئاسة: تصريحات سموتريتش تزييف للتاريخ تكشف عنصرية حكومة الاحتلال

الرئاسة: تصريحات سموتريتش تزييف للتاريخ تكشف عنصرية حكومة الاحتلال

منوعات

دينا الشربيني تبدأ موسم رمضان قبل انطلاقه رسمياً

دينا الشربيني تبدأ موسم رمضان قبل انطلاقه رسمياً

نانسي عجرم تتألق بالأسود في حفلها الأخير

نانسي عجرم تتألق بالأسود في حفلها الأخير

بالصور.. جوري بكر تتصدر الترند بعد حفل زفافها

بالصور.. جوري بكر تتصدر الترند بعد حفل زفافها

ياسمين عز تثير الجدل: هتشوفيني على قلبك

ياسمين عز تثير الجدل: هتشوفيني على قلبك

بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها الـ59 في دبي

بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها الـ59 في دبي

بعد ظهورها بكدمات في وجهها.. ياسمين صبري تثير قلق الجمهور

بعد ظهورها بكدمات في وجهها.. ياسمين صبري تثير قلق الجمهور

تدهور الحالة الصحية لشيرين الطحان بعد إصابتها بالسرطان

تدهور الحالة الصحية لشيرين الطحان بعد إصابتها بالسرطان

بالصور.. شيري عادل تقضي شهر العسل في المالديف

بالصور.. شيري عادل تقضي شهر العسل في المالديف

وفاة الفنانة المصرية لبنى محمود

وفاة الفنانة المصرية لبنى محمود

بالصور.. نيكول سابا بصحبة ياسر الحريري للاحتفال بعيد الأم في الأردن

بالصور.. نيكول سابا بصحبة ياسر الحريري للاحتفال بعيد الأم في الأردن

عربي

الإمارات: موقفنا واضح بشأن ضرورة عودة سوريا لمحيطها العربي

الإمارات: موقفنا واضح بشأن ضرورة عودة سوريا لمحيطها العربي

أول تصريح للبرهان بعد إعلان موعد الاتفاق السياسي النهائي في السودان

أول تصريح للبرهان بعد إعلان موعد الاتفاق السياسي النهائي في السودان

رسمياً.. السعودية تُعلن موعد تحري هلال شهر رمضان

رسمياً.. السعودية تُعلن موعد تحري هلال شهر رمضان

صور.. بشار الأسد يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

صور.. بشار الأسد يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية