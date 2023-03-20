دولي

أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على تصريحات سموتريتش

أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على تصريحات سموتريتش
الاتحاد الأوروبي
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه الشديد لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، التي أدلى بها خلال اجتماع خاص في فرنسا، ووصفها بـ "الخطأ، وغير المحترم، والخطير، وتؤدي إلى نتائج عكسية في وضع متوتر للغاية بالفعل".

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، اليوم الإثنين، إن تصريحات الوزير سموتريتش "تذهب مرة أخرى في الاتجاه المعاكس ولا يمكن السكوت عليها"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). 

ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من هذه التصريحات، والعمل مع جميع الأطراف المعنية لنزع فتيل التوترات.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ بشأن تصاعد العنف على الأرض، ودعا إلى "اتخاذ تدابير لخفض التصعيد، مثل الاجتماعات الأخيرة في العقبة وشرم الشيخ".

وشدد على أنه يواصل التزامه طويل الأمد بحل الدولتين، مع وجود دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن.

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