شؤون فلسطينية

طولكرم: الاحتلال يستولي على منزل أسير محرر ويحوله لثكنة عسكرية

طولكرم: الاحتلال يستولي على منزل أسير محرر ويحوله لثكنة عسكرية
جنود جيش الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، على منزل الأسير المحرر إبراهيم أحمد أبو العز في بلدة زيتا شمال طولكرم، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت منزل أبو العز، وأبلغته بقرار الاستيلاء على الطابقين الثاني والثالث من منزله الذي يسكنهما ولداه الأسيران محمد وعبد الباسط مع أسرتيهما، وتحويلهما إلى ثكنة عسكرية حتى إشعار آخر.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فجر اليوم نجلي أبو العز محمد وعبد الباسط، بعد احتجاز عائلته وإخضاعها للاستجواب.

ويشار إلى أن المحرر أبو العز أفرج عنه عام 2018، بعد أن أمضى 14 عاما في سجون الاحتلال.

وقد كثفت قوات الاحتلال من تواجدها في البلدة وفي محيط منازل المواطنين.

أخبار ذات صلة

طولكرم: الاحتلال يستولي على منزل أسير محرر ويحوله لثكنة عسكرية

طولكرم: الاحتلال يستولي على منزل أسير محرر ويحوله لثكنة عسكرية

نقابة الصحفيين تُصدر بيانًا عقب قرار بن غفير إغلاق مقرات تلفزيون فلسطين

نقابة الصحفيين تُصدر بيانًا عقب قرار بن غفير إغلاق مقرات تلفزيون فلسطين

رئيسا بلدية الخليل ومجلس العلماء الإندونيسي يَضعان حجر الأساس للمستشفى التأهيلي

رئيسا بلدية الخليل ومجلس العلماء الإندونيسي يَضعان حجر الأساس للمستشفى التأهيلي

بطريركية القدس تدعو المجتمع الدولي لتعزيز الوصاية الهاشمية لمواجهة التصعيد ضد المقدسات

بطريركية القدس تدعو المجتمع الدولي لتعزيز الوصاية الهاشمية لمواجهة التصعيد ضد المقدسات

حسين الشيخ يردّ على تصريحات سموتريتش الأخيرة.. ماذا قال؟

حسين الشيخ يردّ على تصريحات سموتريتش الأخيرة.. ماذا قال؟

المفتي العام يلتقي مدير عام مصلحة مياه محافظة القدس

المفتي العام يلتقي مدير عام مصلحة مياه محافظة القدس

الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تُعلقان على قرار بن غفير بشأن صوت فلسطين

الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تُعلقان على قرار بن غفير بشأن صوت فلسطين

الرئاسة: تصريحات سموتريتش تزييف للتاريخ تكشف عنصرية حكومة الاحتلال

الرئاسة: تصريحات سموتريتش تزييف للتاريخ تكشف عنصرية حكومة الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رئيسا بلدية الخليل ومجلس العلماء الإندونيسي يَضعان حجر الأساس للمستشفى التأهيلي

رئيسا بلدية الخليل ومجلس العلماء الإندونيسي يَضعان حجر الأساس للمستشفى التأهيلي

بطريركية القدس تدعو المجتمع الدولي لتعزيز الوصاية الهاشمية لمواجهة التصعيد ضد المقدسات

بطريركية القدس تدعو المجتمع الدولي لتعزيز الوصاية الهاشمية لمواجهة التصعيد ضد المقدسات

المفتي العام يلتقي مدير عام مصلحة مياه محافظة القدس

المفتي العام يلتقي مدير عام مصلحة مياه محافظة القدس

الإسلامية المسيحية تدين الاعتداء على كنيسة الجثمانية وتحذر من مخطط إسرائيلي يستهدف الوجود المسيحي

الإسلامية المسيحية تدين الاعتداء على كنيسة الجثمانية وتحذر من مخطط إسرائيلي يستهدف الوجود المسيحي

الهيئة العامة للاتصالات الفلسطينية تعقد اجتماعها الـ 26

الهيئة العامة للاتصالات الفلسطينية تعقد اجتماعها الـ 26

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

هيئة الأسرى: أوضاع صعبة للأسرى في سجن &quot;عصيون&quot;

هيئة الأسرى: أوضاع صعبة للأسرى في سجن "عصيون"

وزارة الأوقاف: إعادة تشكيل لجنة زكاة سلواد

وزارة الأوقاف: إعادة تشكيل لجنة زكاة سلواد

منوعات

دينا الشربيني تبدأ موسم رمضان قبل انطلاقه رسمياً

دينا الشربيني تبدأ موسم رمضان قبل انطلاقه رسمياً

نانسي عجرم تتألق بالأسود في حفلها الأخير

نانسي عجرم تتألق بالأسود في حفلها الأخير

بالصور.. جوري بكر تتصدر الترند بعد حفل زفافها

بالصور.. جوري بكر تتصدر الترند بعد حفل زفافها

ياسمين عز تثير الجدل: هتشوفيني على قلبك

ياسمين عز تثير الجدل: هتشوفيني على قلبك

بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها الـ59 في دبي

بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها الـ59 في دبي

بعد ظهورها بكدمات في وجهها.. ياسمين صبري تثير قلق الجمهور

بعد ظهورها بكدمات في وجهها.. ياسمين صبري تثير قلق الجمهور

تدهور الحالة الصحية لشيرين الطحان بعد إصابتها بالسرطان

تدهور الحالة الصحية لشيرين الطحان بعد إصابتها بالسرطان

بالصور.. شيري عادل تقضي شهر العسل في المالديف

بالصور.. شيري عادل تقضي شهر العسل في المالديف

وفاة الفنانة المصرية لبنى محمود

وفاة الفنانة المصرية لبنى محمود

بالصور.. نيكول سابا بصحبة ياسر الحريري للاحتفال بعيد الأم في الأردن

بالصور.. نيكول سابا بصحبة ياسر الحريري للاحتفال بعيد الأم في الأردن

عربي

الإمارات: موقفنا واضح بشأن ضرورة عودة سوريا لمحيطها العربي

الإمارات: موقفنا واضح بشأن ضرورة عودة سوريا لمحيطها العربي

أول تصريح للبرهان بعد إعلان موعد الاتفاق السياسي النهائي في السودان

أول تصريح للبرهان بعد إعلان موعد الاتفاق السياسي النهائي في السودان

رسمياً.. السعودية تُعلن موعد تحري هلال شهر رمضان

رسمياً.. السعودية تُعلن موعد تحري هلال شهر رمضان

صور.. بشار الأسد يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

صور.. بشار الأسد يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية