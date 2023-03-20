شؤون فلسطينية

حسين الشيخ يردّ على تصريحات سموتريتش الأخيرة.. ماذا قال؟

حسين الشيخ يردّ على تصريحات سموتريتش الأخيرة.. ماذا قال؟
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
رد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، مساء يوم الإثنين، على تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش إزاء شعبنا.

وقال الشيخ في تغريد عبر (تويتر): إن "جذور الشعب الفلسطيني وتاريخه وحضارته على هذه الأرض أطول من عمر سموتريتش وأجداده".

وأضاف: "الاحتلال والاستعمار والعنصرية والقتل والتهجير تصنع رواية مزيفة ولكنها لا تمحو حقيقة تاريخية".

وأكمل الشيخ قوله: "نستهجن ونستغرب استقبال هذا العنصري المجرم في عواصم بعض دول العالم".

وزعم سموتريتش، خلال تصريحات له أن "لا يوجد شعب فلسطيني وأن هذا ليس سوى اختراع يعود عمره الى أقل من مائة عام".

ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن أقوال سموتريتش جاءت خلال كلمته أمام حشد في العاصمة الفرنسية، وذلك إحياءً لذكرى جاك كوبر، الذي كان زعيم حركة الحرية في فرنسا.

وتابع بالقول: أن "العرب اخترعوا شعباً وهمياً من اجل التصدي للحركة الصهيونية، وإن هذه الحقيقة التاريخية يجب أن تُسمع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في البيت الأبيض في العاصمة الامريكية واشنطن".

أخبار ذات صلة

طولكرم: الاحتلال يستولي على منزل أسير محرر ويحوله لثكنة عسكرية

طولكرم: الاحتلال يستولي على منزل أسير محرر ويحوله لثكنة عسكرية

نقابة الصحفيين تُصدر بيانًا عقب قرار بن غفير إغلاق مقرات تلفزيون فلسطين

نقابة الصحفيين تُصدر بيانًا عقب قرار بن غفير إغلاق مقرات تلفزيون فلسطين

رئيسا بلدية الخليل ومجلس العلماء الإندونيسي يَضعان حجر الأساس للمستشفى التأهيلي

رئيسا بلدية الخليل ومجلس العلماء الإندونيسي يَضعان حجر الأساس للمستشفى التأهيلي

بطريركية القدس تدعو المجتمع الدولي لتعزيز الوصاية الهاشمية لمواجهة التصعيد ضد المقدسات

بطريركية القدس تدعو المجتمع الدولي لتعزيز الوصاية الهاشمية لمواجهة التصعيد ضد المقدسات

حسين الشيخ يردّ على تصريحات سموتريتش الأخيرة.. ماذا قال؟

حسين الشيخ يردّ على تصريحات سموتريتش الأخيرة.. ماذا قال؟

المفتي العام يلتقي مدير عام مصلحة مياه محافظة القدس

المفتي العام يلتقي مدير عام مصلحة مياه محافظة القدس

الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تُعلقان على قرار بن غفير بشأن صوت فلسطين

الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تُعلقان على قرار بن غفير بشأن صوت فلسطين

الرئاسة: تصريحات سموتريتش تزييف للتاريخ تكشف عنصرية حكومة الاحتلال

الرئاسة: تصريحات سموتريتش تزييف للتاريخ تكشف عنصرية حكومة الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رئيسا بلدية الخليل ومجلس العلماء الإندونيسي يَضعان حجر الأساس للمستشفى التأهيلي

رئيسا بلدية الخليل ومجلس العلماء الإندونيسي يَضعان حجر الأساس للمستشفى التأهيلي

بطريركية القدس تدعو المجتمع الدولي لتعزيز الوصاية الهاشمية لمواجهة التصعيد ضد المقدسات

بطريركية القدس تدعو المجتمع الدولي لتعزيز الوصاية الهاشمية لمواجهة التصعيد ضد المقدسات

المفتي العام يلتقي مدير عام مصلحة مياه محافظة القدس

المفتي العام يلتقي مدير عام مصلحة مياه محافظة القدس

الإسلامية المسيحية تدين الاعتداء على كنيسة الجثمانية وتحذر من مخطط إسرائيلي يستهدف الوجود المسيحي

الإسلامية المسيحية تدين الاعتداء على كنيسة الجثمانية وتحذر من مخطط إسرائيلي يستهدف الوجود المسيحي

الهيئة العامة للاتصالات الفلسطينية تعقد اجتماعها الـ 26

الهيئة العامة للاتصالات الفلسطينية تعقد اجتماعها الـ 26

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

هيئة الأسرى: أوضاع صعبة للأسرى في سجن &quot;عصيون&quot;

هيئة الأسرى: أوضاع صعبة للأسرى في سجن "عصيون"

وزارة الأوقاف: إعادة تشكيل لجنة زكاة سلواد

وزارة الأوقاف: إعادة تشكيل لجنة زكاة سلواد

منوعات

دينا الشربيني تبدأ موسم رمضان قبل انطلاقه رسمياً

دينا الشربيني تبدأ موسم رمضان قبل انطلاقه رسمياً

نانسي عجرم تتألق بالأسود في حفلها الأخير

نانسي عجرم تتألق بالأسود في حفلها الأخير

بالصور.. جوري بكر تتصدر الترند بعد حفل زفافها

بالصور.. جوري بكر تتصدر الترند بعد حفل زفافها

ياسمين عز تثير الجدل: هتشوفيني على قلبك

ياسمين عز تثير الجدل: هتشوفيني على قلبك

بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها الـ59 في دبي

بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها الـ59 في دبي

بعد ظهورها بكدمات في وجهها.. ياسمين صبري تثير قلق الجمهور

بعد ظهورها بكدمات في وجهها.. ياسمين صبري تثير قلق الجمهور

تدهور الحالة الصحية لشيرين الطحان بعد إصابتها بالسرطان

تدهور الحالة الصحية لشيرين الطحان بعد إصابتها بالسرطان

بالصور.. شيري عادل تقضي شهر العسل في المالديف

بالصور.. شيري عادل تقضي شهر العسل في المالديف

وفاة الفنانة المصرية لبنى محمود

وفاة الفنانة المصرية لبنى محمود

بالصور.. نيكول سابا بصحبة ياسر الحريري للاحتفال بعيد الأم في الأردن

بالصور.. نيكول سابا بصحبة ياسر الحريري للاحتفال بعيد الأم في الأردن

عربي

الإمارات: موقفنا واضح بشأن ضرورة عودة سوريا لمحيطها العربي

الإمارات: موقفنا واضح بشأن ضرورة عودة سوريا لمحيطها العربي

أول تصريح للبرهان بعد إعلان موعد الاتفاق السياسي النهائي في السودان

أول تصريح للبرهان بعد إعلان موعد الاتفاق السياسي النهائي في السودان

رسمياً.. السعودية تُعلن موعد تحري هلال شهر رمضان

رسمياً.. السعودية تُعلن موعد تحري هلال شهر رمضان

صور.. بشار الأسد يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

صور.. بشار الأسد يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية