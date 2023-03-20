حسين الشيخ يردّ على تصريحات سموتريتش الأخيرة.. ماذا قال؟

رام الله - دنيا الوطنرد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، مساء يوم الإثنين، على تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش إزاء شعبنا.وقال الشيخ في تغريد عبر (تويتر): إن "جذور الشعب الفلسطيني وتاريخه وحضارته على هذه الأرض أطول من عمر سموتريتش وأجداده".وأضاف: "الاحتلال والاستعمار والعنصرية والقتل والتهجير تصنع رواية مزيفة ولكنها لا تمحو حقيقة تاريخية".وأكمل الشيخ قوله: "نستهجن ونستغرب استقبال هذا العنصري المجرم في عواصم بعض دول العالم".وزعم سموتريتش، خلال تصريحات له أن "لا يوجد شعب فلسطيني وأن هذا ليس سوى اختراع يعود عمره الى أقل من مائة عام".ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن أقوال سموتريتش جاءت خلال كلمته أمام حشد في العاصمة الفرنسية، وذلك إحياءً لذكرى جاك كوبر، الذي كان زعيم حركة الحرية في فرنسا.وتابع بالقول: أن "العرب اخترعوا شعباً وهمياً من اجل التصدي للحركة الصهيونية، وإن هذه الحقيقة التاريخية يجب أن تُسمع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في البيت الأبيض في العاصمة الامريكية واشنطن".