المفتي العام يلتقي مدير عام مصلحة مياه محافظة القدس





وقد رحب حسين في البداية بالمدير العام والوفد المرافق له، حيث تمت مناقشة إطلاق حملة خلال شهر رمضان المبارك، لدعم المشتركين الغارمين من خلال حث المواطنين لتسديد الفواتير عن الغارمين المحتاجين من أموال الزكاة، مشيراً سماحته إلى أن الزكاة عبادة وركن من أركان الإسلام، تساهم في مساعدة الفقراء والتخفيف عنهم، مبيناً شروط الزكاة وضوابطها الشرعية.



من جهته شكر الكرمي حسين على حسن الاستقبال، وما قدمه من شرح مفصل فيما يخص الحملة، متطلعاً إلى مزيد من التعاون بين الطرفين.







رام الله - دنيا الوطنالتقى الشيخ محمد حسين – المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية- خطيب المسجد الأقصى المبارك، عبد الخالق الكرمي- مدير عام مصلحة مياه محافظة القدس، لبحث سبل التعاون المشترك.