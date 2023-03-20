الإسلامية المسيحية تدين الاعتداء على كنيسة الجثمانية وتحذر من مخطط إسرائيلي يستهدف الوجود المسيحي

رام الله - دنيا الوطنأدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له قبر السيدة العذراء عليها السلام في كنيسة الجثمانية في مدينة القدس.وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين أن هذا الاعتداء الآثم الذي قام به مستوطنان في اقتحام الكنيسة ومحاولة تخريب محتوياتها، يندرج في إطار الاعتداءات المتكررة التي تعرضت لها الكنائس المسيحية، وقد سبق هذا الاعتداء محاولة أخرى حاول فيها مستوطن إضرام النار في كنيسة الجثمانية قبل أن يتصدى له المواطنون ويفشلوا محاولته.وحملت الهيئة الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها المقدسات المسيحية والإسلامية من جانب جماعات إرهابية متطرفة تتلقى الدعم والحماية من أركان الحكومة الإسرائيلية.وحذرت الهيئة من مخطط لتقويض الوجود المسيحي في مدينة القدس تقوم به جمعيات استيطانية يستهدف المقدسات والاستيلاء على العقارات المسيحية ومحاولة تهويد أحياء مسيحية وتغيير هويتها العربية.وأشادت الهيئة بالموقف البطولي للمواطنين الذين تصدوا لاعتداء المستوطنين وحالوا دون تنفيذ جريمتهم في تدنيس الكنيسة وتخريب محتوياتها.ودعت الهيئة المجتمع الدولي وخاصة الدول الأوروبية ومجلس الكنائس العالمي الى تحمل مسؤولياتهم في حماية الوجود المسيحي والمقدسات المسيحية، والتصدي للمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض الوجود العربي الإسلامي والمسيحي في المدينة المقدسة.