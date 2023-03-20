مباشر | بدء فعاليات منتدى فلسطين للاعلام الاقتصادي

شؤون فلسطينية

غزة: جمعية منتدى التواصل تطلق حملة ضغط ومناصرة

غزة: جمعية منتدى التواصل تطلق حملة ضغط ومناصرة
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت جمعية منتدى التواصل، حملة ضغط ومناصرة شبابية ومجتمعية تحت عنوان (الخاتم كبير)؛ لمناهضة فكرة الزواج المبكر في محاولة للحد منها.

وجاءت هذه الحملة ممثلة بالمجموعات الشبابية الفاعلة في المجتمع الفلسطيني، وجمعية منتدى التواصل في غزة ضمن مشروع الخدمات المراعية للفوارق بين الجنسين،  الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة أرض الانسان (تير دي زوم)- سويسرا.

وسعت الحملة إلى تسليط الضوء على الآثار السلبية لتزويج الأطفال، وزيادة الوعي المجتمعي تجاه خطورته، وتحشيد المجتمع المحلي والمؤسسات الحقوقية من أجل الضغط على صناع القرار في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) من أجل إصدار قرار واضح يمنع تزويج الأطفال.

واستثمرت الحملة أدوات ممنهجة وفاعلة لتحقيق أهدافها، حيث نفذ فريق من النشطاء ندوات و حملات توعية استهدف فيها النساء الفاعلات في المجتمع الفلسطيني، كما تم التنسيق مع بعض المؤسسات الأخرى لبيان خطورة الزواج المبكر و بدورهن أخذن على عاتقهن إظهار ذلك الأمر للنساء الأخريات في المجتمع و محاولة القضاء على تلك الظاهرة .

عُقدت سلسلة من ورشات التوعية القانونية والمجتمعية حول قضية الزواج المبكر، قدمها إعلاميين ومحاميين من المجموعات الشبابية المشاركة في الحملة، للنساء في المنطقة الوسطى (البريج -النصيرات)، ومخاتير ووجهاء المنطقة الوسطى.

ونفذت جمعية منتدى التواصل و المجموعات الشبابية جلسة تغريد الذين بدورهم أطلقوا هاشتاج #الخاتم_كبير  مواقع التواصل الاجتماعي ضمن أنشطة الحملة  وجاءت بتفاعل ووصول 80 الف .  

وتناولت الحملة موضوع الزواج المبكر في بعض الإذاعات الفلسطينية للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع مبينةً خطورة الزواج المبكر وأثره على المجتمع.

وأكدت المجموعات الشبابية الفاعلة في المجتمع الفلسطيني استمرار دعمها للحملة بجداريات تتناغم فيها الألوان لتقول معاني أعمق بكثير من الكلمات وذلك ضمن أنشطة الحملة المناهضة لتزويج الأطفال و استهدف فيها الطالبات الثانوية في منطقة النصيرات.

وأصدرت الحملة الشبابية للحد من تزويج الأطفال #الخاتم_كبير ورقة موقف ضمن مشروع الخدمات المراعية للفوارق بين الجنسين بعنوان "تزويج الأطفال في محافظات قطاع غزة"، موضحة موقفها الرافض والمناهضة لتزويج الأطفال.

ورصدت الحملة الشبابية رأي الشارع الفلسطيني حول قضية "الزواج المبكر" ضمن أنشطة الحملة حيث أجمعت شريحة كبيرة من الناس على خطورة هذا الأمر و طالبوا بإعطاء الجميع حقوقهم و الحفاظ على لبنة المجتمع و توفير حياة كريمة لجميع الأطفال الذين سيصبحون أصحاب قرار في المستقبل.

وطالبت الحملة الشبابية للحد من تزويج الأطفال #الخاتم_كبير برفع سن الزواج إلى 18 عامًا وما فوق، وعدم السماح لأي استثناءات قد تصبح هي القاعدة، وتفعيل دور الرقابة والمساءلة المجتمعية على القضاء الشرعي وجهات الاختصاص ذات العلاقة.   

ودعت الحملة الشبابية ممثلة بجمعية منتدى التواصل والمجموعات الشبابية الفاعلة في المجتمع الفلسطيني، للتوقيع على عريضة إلكترونية حيث ستوجهها الجمعية إلى الجهات المختصة بعد الانتهاء من حملة التوقيعات من أجل الضغط على صناع لتبني قرارات أكثر حزمًا للحد من تزويج الأطفال في قطاع غزة.

أوضح الفريق الشبابي للحملة أنه سيسعى جاهداً و بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني و جميع كافة شرائح المجتمع للوصول إلى كل الطرق القانونية التي ستساهم في الحفاظ على المجتمع و منع ظاهرة الزواج المبكر و إعطاء جميع الفتيات حقوقهن لممارسة دورهن الفاعل في خدمة المجتمع و ممارسة حياتهن بالشكل السليم .

أخبار ذات صلة

بن غفير يأمر بإغلاق إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية بالقدس وأراضي 48

بن غفير يأمر بإغلاق إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية بالقدس وأراضي 48

غزة: جمعية منتدى التواصل تطلق حملة ضغط ومناصرة

غزة: جمعية منتدى التواصل تطلق حملة ضغط ومناصرة

الفصائل الفلسطينية ومؤسسات الأسرى والأطر والتشكيلات الوطنية تُعلّن ميثاقًا خاصًا دعمًا للأسرى

الفصائل الفلسطينية ومؤسسات الأسرى والأطر والتشكيلات الوطنية تُعلّن ميثاقًا خاصًا دعمًا للأسرى

الهيئة العامة للاتصالات الفلسطينية تعقد اجتماعها الـ 26

الهيئة العامة للاتصالات الفلسطينية تعقد اجتماعها الـ 26

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

مئات المواطنين يتوافدون لبيت الجريح ليث نصار في نابلس للتضامن

مئات المواطنين يتوافدون لبيت الجريح ليث نصار في نابلس للتضامن

هيئة الأسرى: أوضاع صعبة للأسرى في سجن &quot;عصيون&quot;

هيئة الأسرى: أوضاع صعبة للأسرى في سجن "عصيون"

قيادي بحماس: غطرسة الاحتلال ستولد مزيداً من إصرار شعبنا على المقاومة

قيادي بحماس: غطرسة الاحتلال ستولد مزيداً من إصرار شعبنا على المقاومة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهيئة العامة للاتصالات الفلسطينية تعقد اجتماعها الـ 26

الهيئة العامة للاتصالات الفلسطينية تعقد اجتماعها الـ 26

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

هيئة الأسرى: أوضاع صعبة للأسرى في سجن &quot;عصيون&quot;

هيئة الأسرى: أوضاع صعبة للأسرى في سجن "عصيون"

وزارة الأوقاف: إعادة تشكيل لجنة زكاة سلواد

وزارة الأوقاف: إعادة تشكيل لجنة زكاة سلواد

المالكي في زيارة رسمية لجمهورية زيمبابوي

المالكي في زيارة رسمية لجمهورية زيمبابوي

تيسير خالد: بيان شرم الشيخ لا قيمة له وخطوة واسعة إلى الوراء

تيسير خالد: بيان شرم الشيخ لا قيمة له وخطوة واسعة إلى الوراء

لليوم الـ35: الأسرى يواصلون &quot;العصيان&quot; ضد إدارة سجون الاحتلال

لليوم الـ35: الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

&quot;المرور&quot; بغزة: ثلاث إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ثلاث إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

منوعات

بعد ظهورها بكدمات في وجهها.. ياسمين صبري تثير قلق الجمهور

بعد ظهورها بكدمات في وجهها.. ياسمين صبري تثير قلق الجمهور

تدهور الحالة الصحية لشيرين الطحان بعد إصابتها بالسرطان

تدهور الحالة الصحية لشيرين الطحان بعد إصابتها بالسرطان

بالصور.. شيري عادل تقضي شهر العسل في المالديف

بالصور.. شيري عادل تقضي شهر العسل في المالديف

وفاة الفنانة المصرية لبنى محمود

وفاة الفنانة المصرية لبنى محمود

بالصور.. نيكول سابا بصحبة ياسر الحريري للاحتفال بعيد الأم في الأردن

بالصور.. نيكول سابا بصحبة ياسر الحريري للاحتفال بعيد الأم في الأردن

مي عمر تُبهر جمهورها بإطلالة أنيقة

مي عمر تُبهر جمهورها بإطلالة أنيقة

رضوى الشربيني تتأثر وتبكي لهذا السبب

رضوى الشربيني تتأثر وتبكي لهذا السبب

تأجيل دعوى روتانا ضد شيرين عبد الوهاب لهذا الموعد

تأجيل دعوى روتانا ضد شيرين عبد الوهاب لهذا الموعد

عمرو سعد متهم بقتل أمه فى &quot;الأجهر&quot;

عمرو سعد متهم بقتل أمه فى "الأجهر"

منى جبر تكشف سبب ابتعادها عن الإعلام والفن

منى جبر تكشف سبب ابتعادها عن الإعلام والفن

عربي

الإمارات: موقفنا واضح بشأن ضرورة عودة سوريا لمحيطها العربي

الإمارات: موقفنا واضح بشأن ضرورة عودة سوريا لمحيطها العربي

أول تصريح للبرهان بعد إعلان موعد الاتفاق السياسي النهائي في السودان

أول تصريح للبرهان بعد إعلان موعد الاتفاق السياسي النهائي في السودان

رسمياً.. السعودية تُعلن موعد تحري هلال شهر رمضان

رسمياً.. السعودية تُعلن موعد تحري هلال شهر رمضان

صور.. بشار الأسد يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

صور.. بشار الأسد يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية